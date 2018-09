Nelson Carlo, director de “Cocote”, feliz de representar el país en el Goya y Oscar

SANTO DOMINGO. Con su ópera prima “Cocote”, el joven cineasta dominicano Nelson Carlo de los Santos debutó con éxito hace un año con su película en la escena internacional. Reconocimientos en más de 10 festivales lo certifican, así como los galardones que conquistó en el país en los premios La Silla y Soberano.

Que la primera película de un cineasta debute por la puerta grande constituye un gran logro, y así lo entiende Nelson Carlo de los Santos, luego de que la Dirección General de Cine, a través de Omar de la Cruz, presidente de la comisión que evalúo las 14 películas que compitieron para representar al país en los premios Oscar y Goya, anunció que “Cocote” dará la cara por República Dominicana en ambos galardones.

“Yo me siento súper contento. Nunca se asocia la vida de un artista con la de un deportista, yo toda mi vida hice deporte y aunque uno no llegó a ser profesional, siempre se sueña con representar al país. Esta es la emoción que siento en este momento, como si fuese el deportista que está representando al país en una Olimpíadas. Esta es una competencia internacional dura... pero no hay nada mejor que sea tu país el que te reconozca”, abundó.

Llegar a los Premios Oscar, cuya ceremonia está prevista para el 24 de febrero de 2019 y a los Goya de España, que tendrá su gala el 2 de ese mismo mes, sin duda es un gran reto para él y todo el equipo que le acompañó en la película protagonizada por Judith Rodríguez, Vicente Santos, Uyberti de la Rosa, Pedro Sierra, Isabel Spencer y José Miguel Cruz.

El Oscar, por ejemplo, reclama una cuantiosa inversión para los directores y productores que tienen que convocar a los críticos para que presencien sus trabajos.

Sobre el particular, Nelson Carlo dijo: “La verdad que ha sido una gran sorpresa. Contamos con un distribuidor en Estados Unidos, pero tengo claro una cosa, y es que de alguna u otra forma quiero hacer buen cine, en mi caso no estoy muy relacionado con las cosas que se dan dentro de la Academia o de la industria de los Estados Unidos. Sé muy bien que son los maestros, que legalizan el clientelismo a través de lobismo y que existe una maquinaria. Nosotros estaremos allí para representar al país, pero dudo que entre en ese juego”.

Expuso que la Academia cinematográfica ha experimentado cambios partiendo de situaciones que se han producido en entregas anteriores, pero reiteró que harán una digna representación del país en los premios Oscar y en los Goya.