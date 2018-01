Noche de glamour y solidaridad de las mujeres contra el acoso en la entrega de los Globos de Oro

SANTO DOMINGO. El mexicano Guillermo del Toro fue el Mejor Director de estos premios por su película The Shape of Water.

Segundo acto

El segundo premio de la noche después del de Nicole Kidman fue para Sam Rockwell como Mejor Actor de Reparto por su participación en el filme Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, donde hace el papel de un estúpido policía racista. ¨Es una película sobre la compasión¨, aclaró en sus palabras de agradecimiento.

La Mejor Actriz en una serie de Comedia o Musical, siendo el primer Globo de Oro de su vida, lo recibió Rachel Brosnahan por su performances en The Marvelous Mrs Maisel.

Le siguió como premiada en la estatuilla como Mejor Actriz en una Serie Dramática a Elizabeth Moss protagonista de The Handmaid´s Tale, quien compitió con cairina Balfe, Claire Foy, Maggie Gyllenhaal y Katherine Langford. Sus palabras de agradecimiento, profundas y hermosas estuvieron dedicadas a resaltar la importancia de las mujeres en el mundo de hoy.

El Mejor actor en una serie de drama resultó ser Sterling K. Brown, por su rol en This Is Us, quien agradeció que su papel fuese hecho específicamente para un negro.

Luego se entregó la estatuilla a la Mejor Serie de Drama,a The Handmaid´s Tale, frente a The Crown, Games of Thrones, Stragers Things y This is Us. Mientras Alexander Desplat ganó Mejor Score Original (banda sonora) por The Shape of Water.

La encuesta de TNT daba como ganador a Guillermo del Toro como mejor director por The Shape of Water (La forma del agua), vista en Cannes y precedida con fabulosas críticas, frente a Spielberg, Ridley Scott, Martin McDonaugh y Christopher Nolan.