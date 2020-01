$!Nominaciones de los Premios Oscar sin grandes sorpresas

Nueva vez la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló los nominados para lo que será la edición 92 de los Premios Oscar, que se realizarán el próximo 9 de febrero en Los Ángeles.

En esta oportunidad las grandes sorpresas de otros años no ocurrieron, las nominaciones se ajustaron casi en su totalidad a las predicciones de los críticos, lo que hace cada vez menos emocionante el anuncio.

El apartado más codiciado, el de mejor película reunió a ocho producciones que fueron las grandes favoritas del público como “Joker” y “Once Upon a Time ... in Hollywood”, sin embargo habrá que ver si los miembros de la Academia y el público coincidirán en preferencia. Completan el renglón “Ford VS Ferrari”, la cual sorprende por no ser una de las favoritas en las predicciones; “The Irishman” y “Marriage Story” son las apuesta de Netflix que entra al codiciado renglón, quedando fuera solo “The Two Popes”. Mientras que “Jojo Rabbit”, “1917”, “Parasite” cuenta con el estilo que prefieren los Oscar, aunque muchos afirman que la gran favorita es “Joker”, la cual encabeza además el listado de nominaciones con 11 candidaturas, le pisan los talones con 10 nominaciones “Once Upon a Time... in Hollywood”, “1917” y “The Irishman”, sin embargo, esta última no logró la de mejor actor para Robert De Niro, ni Al Pacino. El susto lo puede dar “1917”.