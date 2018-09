Película de Félix Germán seleccionada en el Festival Internacional de Música para Cine

Sobre Sergio Jiménez Lacima

Sergio Jiménez Lacima, nacido en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), es graduado Summa

Cum Laude en Film Scoring (Composición para cine) y Video Games Scoring (Composición para videojuegos) en el prestigioso Berklee College of Music (Boston, EE.UU.) donde estudia becado por SGAE y Berklee. Además, posee un Máster en Dirección de Orquesta, por el Conservatori “Liceu” de Barcelona y Títulos Superiores en Piano y Dirección de Orquesta, por el Conservatorio Superior de Música de Aragón. También es graduado del Los Angeles ASCAP TV & Film Scoring Workshop.

Como compositor ha recibido varios premios y reconocimientos como: Premio a Mejor

Compositor de Comedia en el L.A. Web Series Festival, Premio y beca ASCAP Foundation Steve Kaplan TV & Film Studies, premio “Michael Kamen”; también ha sido Nominado a Mejor Música de Trailer en The Mark Awards 2016, Nominado y Finalista a los Premios Jerry Goldsmith 2011, Nominado y Finalista a los Premios Simón del Cine Aragonés

Ha trabajado con diversas orquestas en EE.UU. y Europa, tanto como compositor, orquestador

y/o director, destacando: Hollywood Studio Symphony, London Philarmonia Orchestra, Orquesta de RTVE, Budapest Art Orchestra, Bratislava Symphony Orchestra, Macedonian Symphonic Orchestra, Orquesta Sinfónica Goya, Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela y Wind Orchestra Zaragoza (WOZ), entre otras. También ha sido Director Asistente de la Berklee Contemporary Symphony Orchestra (Boston, EEUU).

De 2009 a 2015, reside en EE.UU., donde desarrolla su actividad profesional representado por

la agencia William Morris Endeavor (WME) y su división de Music for Visual Media, siendo sus agentes Amos Newman y Bradley Rainey.

En la actualidad reside en Madrid, donde compagina su actividad profesional como

compositor entre EE.UU., Latino América y España, y como profesor en el Máster en Scoring for Film, TV and Video Games en Berklee College of Music – Valencia Campus.