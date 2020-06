Raymond y Miguel, protagonistas de su propia historia en “La vida de los reyes”

No siempre las estrellas del mundo del espectáculo sacan el tiempo para contar sus historias. Muchos temen ser juzgados por las partes menos esplendorosas de sus vidas y que el público los comience a mirar con otros ojos, pero este no es el caso se Raymond Pozo y Miguel Céspedes, quienes han decidido contar sus vivencias para motivar y en el camino regalar muchas risas.

El guion

En cuanto a las licencias que se toman para darle continuidad y formato para el cine a esta historia dijo que fueron pocos los elementos de ficción agregados. “Es una historia mágica, basada en hechos reales, pero la gente no se lo va a creer porque es sorprendente. Esas cosas que son más difíciles de creer son reales y las que parecen más sencillas son simplemente elementos de articulación para nosotros poder crear la historia. Pero puedo decir que un 95% de la película es totalmente basada en hechos verídicos, y lo que no son licencias mínimas”, dijo Maler.

El elenco

La dirección

Para Raymond lo más importante de la película es dejarle un buen mensaje a las nuevas generaciones. “Le damos la gloria y honra a nuestro señor Jesucristo que nos da esta oportunidad de nosotros ver nuestra historia que ha sido tan deseada por la generación venidera, estamos agradecidos de Caribbeann Cinemas una vez más por esta oportunidad. No será solo un resumen de la vida artística, sino que será un resumen de toda nuestra vida, por eso es una película motivacional. Nosotros somos gente de pueblo y saben los sacrificios que hemos hecho. Queremos desnudar nuestra vida para servir de motivación a las generaciones venideras”, afirmó Raymond.

Dos figuras muy importante en la vida de Los Reyes del Humor, han sido sus esposas, por eso los roles de Guerrido y Rodríguez son muy importantes. Para la actriz boricua, trabajar en el cine dominicano es un sueño. “Tan pronto Zumaya me llamo dije “no puede ser”, porque fue algo que siempre visualice. Es un equipo que respeto muchísimo, me he reído bastante con los muchachos, creo en esta producción. Cuando me dijeron que iba a representar la esposa de Miguel me hizo muchísima ilusión, por eso he estado platicando con ella y vamos a tratar de hacer el mejor trabajo posible. Para mi RD es mi segunda casa, crecí con ustedes y estoy súper ansiosa de empezar. Lo que más me impacto es que estos chicos siguen ciento tan humildes y creo esta película va a ser de gran motivación para todo el mundo”, adelanto Jackie.

Mientras que la talentosa actriz dominicana Judith Rodríguez se estrena en la comedia con este rol. “Para mí es todo una primera vez. Primera vez trabajando con Caribbean, con Frank y es mi primera ve haciendo comedia en cine, aunque esta película tiene su mezcla de drama y eso es lo que me encanta del guion. Yo lo leía y me reía y a la vez me emocionaba con algunos momentos de la vida de Raymond y Miguel. Mayra y Mary, sus esposas, ocupan lugares sumamente especiales en la vida de ellos dos, tanto en su carrera como en esa necesidad de tener un equipo a tu lado con quien crecer. Me siento súper orgullosa y honrada”.