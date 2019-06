$!República Dominicana estará presente en el Shanghai International Film Festival (SIFF)

Tres proyectos cinematográficos dominicanos representarán al país en la 22.ª edición del Shanghai International Film Festival (SIFF), el cual se llevará a cabo del 15 al 24 de junio, en Shanghai, China.

Fundado en 1993, el SIFF es el único festival internacional de cine competitivo no especializado de China acreditado por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Cine (FIAPF), destacado como uno de los festivales más importantes de Asia.

República Dominicana estará presente en este importante evento cinematográfico, contando con la proyección de dos películas dominicanas: “La boya”, dirigida por David Maler, en la categoría Panorama, la cual busca resaltar nuevos directores que traen propuestas de calidad de todas partes del mundo, y La fiera y la fiesta, dirigida por Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas, en la categoría Kaleidoscope, la cual presenta las últimas tendencias de películas destacadas en todo el mundo.

En ese sentido David Maler expresó: “La boya es un proyecto muy especial para mí. Me permití jugar, indagar y explorar más que en cualquiera de mis otras películas. Creo que se siente en la pantalla la búsqueda clara de un estilo. Quise captar la ambigüedad de los personajes, tratarlos como los seres complejos que somos, donde lo bueno y lo malo puede habitar dentro de la misma persona. Tuve la dicha de contar con un equipo increíble y actores y actrices excepcionales. Es una película que me enseñó mucho y disfruté plenamente del proceso. Estoy muy orgulloso del resultado final”.

Asimismo, la productora ejecutiva de la película, Nashla Bogaert comentó mediante un comunicado de prensa su felicidad de anunciar el estreno mundial de nuestra producción cinematográfica La boya en uno de los festivales más reconocidos de Asia. Nos honra viajar el cine que hacemos y que interactúe en estos escenarios. Agradecemos la posibilidad que nos ofrece la ley de cine y su incentivo de poder realizar cine criollo de consumo mundial. La boya es una película exquisita. Pronto podrán disfrutarla en cines locales”, indicó.

En cuanto a la participación de La fiera y la fiesta, su directora Laura Amelia Guzmán refiere que tras años de investigación clavada en los archivos de su tío Jean-Louis Jorge y una exhaustiva búsqueda de material filmado por él, convocaron algunos de sus amigos, actores y rodaron La fiera y la fiesta.

Este es considerado un relato fantástico inspirado en anécdotas de la época, en hechos reales, en proyectos por hacer y sobre todo, en el amor y respeto que sentían por él todos los que le conocieron. “Agradezco a todos los que nos han apoyado en esta locura que busca perpetuar su obra”, contó la creadora.

Su productor Gabriel Tineo destaca que estrenar en Asia, luego de estrenar la película en la Berlinale, es un reconocimiento no sólo a la obra de Laura Amelia e Israel, sino también una importante promoción para el cine dominicano y los hermosos escenarios naturales del país. “Estamos muy complacidos y entusiasmados en que estas presentaciones en el Shanghai International Film Festival abran nuevas oportunidades de mercados para nuestra industria y divulgación del arte nacional”.

De igual manera se suma la participación del proyecto cinematográfico en desarrollo Chowfan, de la cineasta María Victoria Hernández, en dos actividades del festival: en la sección The Belt and Road Film Week, donde su productor Aihui Dong tendrá la oportunidad de hacer un pitch ante productores y distribuidores, y como invitado al China Film Night del SIFF, donde China Film Co.. LTD., la empresa cinematográfica estatal más grande e influyente de la República Popular de China, dará a conocer a la prensa sus proyectos para el 2019 y 2020. Chowfan es uno de ellos, siendo la primera coproducción cinematográfica entre República Dominicana y la República Popular China.

Yvette Marichal, directora general de la DGCINE, destacó emocionada que es otro escalón más para la República Dominicana. “Definitivamente seguimos cruzando fronteras y presentando al mundo nuestro cine, nuestra industria, nuestros beneficios, gracias a la Ley No. 108-10. Felicitamos a Laura Amelia Guzmán, Israel Cárdenas, David Maler y María Victoria Hernández por ser parte de tantos logros que la industria seguirá cosechando. Les auguramos el mejor de los éxitos”, expresó Marichal.

“La boya’’ se estará presentando los días 17, 21 y 22 de junio, mientras que “La fiera y la fiesta”’ se presentará los días 19, 21 y 22 de junio.

Los productores invitan a conocer más en el portal de Shanghai International Film Festival.