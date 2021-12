$!Revelan la verdadera causa de la muerte de la actriz Verónica Forqué

Según medios españoles, los servicios de urgencia se desplazaron al domicilio de la actriz en la calle Víctor de la Serna, tras haber recibido un aviso a las 12.50 horas, pero no pudieron hacer nada por su vida. También se desplazaron efectivos de la Policía Nacional de España.

Se ignoran las razones de su suicidio, pero el realizador, actor y productor Carlo D’Ursi ha escrito una triste reflexión desde su perfil de Twitter: «Morir sola, con 66 años y víctima de una depresión no estaba escrito en ningún guión».

Pero fue en 1984, con ‘¿Qué he hecho yo para merecer esto?’, de Pedro Almodóvar, cuando alcanzó la popularidad. Con Almodóvar repetiría en las películas ‘Matador’ (1986) y ‘Kika’ (1993), consolidándose como una de las actrices más prolíficas y queridas por el público español.

«Es horrible darte cuenta de que ya no sientes nada por tu pareja, con la que has pasado 34 años», se sinceraba en este periódico hace un par de años. «Me hundí en una depresión que me duró mucho pero de la que salí muy fortalecida. Me he enganchado al psicoanálisis, se lo recomiendo a la gente. Eso y la meditación», explicaba la actriz, que reconoció en televisión fumar marihuana a diario.

Fue galardonada cuatro veces en los Premios Goya, incluido el de mejor actriz por su papel en ‘Kika’.

Masterchef la puso al frente de las críticas y bullyng en redes sociales

La actriz fue sin dudas la protagonista de la más reciente edición de Masterchef celebrity. Programa en el que puso de manifiesto sus arranques de ira, junto a momentos alegres y otros, donde ponía al límite a sus compañeros. Estos arranque que muchos dijeron en redes se trataba de bipolaridad la pusieron al frente de las críticas de sus compañeros y del público seguidor del espacio. Ella tomó la decisión de renunciar a las puertas de la final.

Fueron nueve programas intensos en los que los altos y bajos de la actriz fueron a más. Su última prueba de exteriores la sobrepasó.

«No me encuentro muy bien, estoy agotada. Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Siento mucha lástima de no estar a la altura, pero no puedo con mi alma».

La actriz prefirió retirarse definitivamente. «Estoy regular, necesito descansar. En la última prueba de equipos me agobié. No soy de tirar la toalla, pero esta vez hay que ser humilde», declaraba antes de colgar su delantal. «Mi cuerpo y mi universo me estaban diciendo que necesito parar», declaraba antes de despedirse.