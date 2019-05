$!Sarah Jessica Parker se pronuncia contra recorte en bibliotecas de Nueva York

La actriz Sarah Jessica Parker se unió este lunes a una campaña en defensa del sistema de bibliotecas públicas de Nueva York, oponiéndose a un presupuesto del Ayuntamiento que recorta su apoyo en 11 millones de dólares.

“Esto recortes serían un gran error que podrían dejar a un sinnúmero de neoyorquinos sin acceso a servicios clave”, señala Parker en una carta publicada hoy en la página web del sistema de bibliotecas dirigida a los neoyorquinos.

En su carta, la actriz de “Sex and the City” pide a los neoyorquinos que escriban por qué necesitan y aman a sus bibliotecas, lo que será enviado al alcalde Bill de Blasio, que propuso el recorte en el nuevo presupuesto de la ciudad.

Las notas de los neoyorquinos, a través de la página del sistema de bibliotecas, también serán enviadas a la legislatura municipal, que puede evitar o modificar dicho recorte antes de dar luz verde al presupuesto.

En su mensaje, Parker recuerda que durante las últimas décadas ha usado los servicios de la biblioteca de su comunidad en el Village, la que asegura ha sido mucho más que una parada regular por libros o programas. “Es un pilar, un faro, y uno de los edificios más amados en nuestra comunidad. No sé qué habríamos hecho sin ella”, afirma.

Indica además que los recortes podrían impactar significativamente los servicios con menos horas, menos bibliotecarios, menos programas o clases.

“Como diría Carrie Bradshaw, no puedo ayudar pero pregunto: ¿puede un neoyorquino sobrevivir sin una sólida biblioteca pública? ¿Podemos como comunidad, como ciudad, aceptar recortes a una de las instituciones u organizaciones más importantes que existen en la ciudad?”, indicó al recurrir al personaje de Caroline Marie “Carrie” Bradshaw, que interpretó en “Sex and the City”.

“Un edificio, un refugio y espacio que ofrece a todos la oportunidad de acceso al conocimiento, la información y hechos. Hoy, es más necesaria que nunca” asegura.

“Así. No puedo ayudar pero pregunto, ¿podría como neoyorquina aceptar recortes a nuestras maravillosas, importantes, necesarias y amadas bibliotecas? Lo siento. No puedo”, indicó al recurrir nuevamente a la protagonista de la desaparecida famosa serie de HBO.

La campaña del sistema de bibliotecas de la ciudad intenta recaudar 50.000 cartas firmadas para mañana. EFE