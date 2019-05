$!Sophie Turner, actriz de “Game of throne”, y el cantante Joe Jonas se casan en secreto

View this post on Instagram

JOGO DE AMOR EM LAS VEGAS! Joe Jonas, dos Jonas Brothers, e Sophie Turner, a Sansa de Game Of Thrones, trocaram alianças em Las Vegas, bem ao estilo dos filmes Hollywoodianos. O casal finalmente juntou as escovas de dentes e escolheu a Little White Chapel, lugar famoso por realizar casamentos-relâmpago, para oficializar a união. A cerimônia foi comandada por um animador vestido de Elvis Presley e o DJ Diplo registrou tudinho em uma transmissão ao vivo nas suas redes sociais. O destaque da noite ficou por conta das alianças do casal, que eram feitas de pirulito! Mais Joe e Sophie do que isso, impossível, né?! #JoeJonas #SophieTurner #JonasBrothers #GameOfThrones #Wedding