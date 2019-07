$!Spider-Man, lejos de casa

Los superhéreoes están de regreso en las salas de cine con el estreno de “Spider-Man: Far from home”, película dirigida por Jon Watts y protagonizada por Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Samuel L. Jackson y Jon Favreau.

En esta ocasión vemos cómo meses después de los eventos de “Avengers: Endgame”, Peter Parker, alias Spider-Man (Tom Holland), aún está lidiando con la muerte de alguien muy importante en su vida cuando decide irse de viaje a Europa con MJ (Zendaya), Ned Leeds (Jacob Batalon) y el resto de sus amigos. Las vacaciones de Parker son interrumpidas cuando Nick Fury (Samuel L. Jackson) y Maria Hill (Cobie Smulders) lo reclutan para que se una a Mysterio (Jake Gyllenhaal) y que juntos puedan detener la amenaza de los extraños seres conocidos como los Elementales.

Esta es la película más reciente del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) y no solamente mostrará cómo ese mundo ha sido afectado por las confrontaciones entre los Avengers y Thanos y el salto temporal de cinco años entre “Avengers: Infinity War” (2018) y “Avenger: Endgame”, también es el último capítulo de la Fase 3 de esta franquicia.

No está demás decir que muchos esperan que en esta película se vean algunas pistas de qué se puede esperar del MCU en la Fase 4. Hay planes para película sobre personajes como los Eternals, Shang-Chi y Black Widow, además de las secuelas de Black Panther, Doctor Strange y Guardians of the Galaxy.

Aún no se ha confirmado cómo ni cuándo se integraran los personajes relacionados a las franquicias de X-Men y Fantastic Four al MCU, pero hasta ahora parece que no será en la Fase 4. Por otro lado, a pesar de que en los trailers de este filme se han hecho referencias a un multiuniverso y se ha mencionado que Mysterio, alias Quentin Beck, es un héroe de otra dimensión, hay que recordar que en los cómics Mysterio ha sido un enemigo de Spider-Man por muchos años. Además, como se trata de un mago de los efectos especiales, en cada historia en la que participa este villano no se puede creer todo lo que se ve, así que hay que esperar y ver esta película para confirmar qué tan similares son el Quentin Beck del MCU y el de las historietas.

En sus inicios el MCU no contaba con buenos supervillanos fuera de Loki (Tom Hiddleston), pero con el tiempo esta situación ha ido mejorando y el público ha disfrutado de impresionantes adversarios como Erik Killmonger (Michael B. Jordan) en “Black Panther” (2018), el Buitre (Michael keaton) en “Spider-Man: Homecoming” (2017), Thanos (Josh Brolin) en “Avengers: Infinity War” y Ego (Kurt Russell) en “Guardians of the Galaxy Vol. 2” (2017), pero aún no se sabe si Jake Gyllenhaal está a la altura de estos malvados individuos.

Hablando de Jake Gyllenhaal, él es el tercer actor de la película “Zodiac” (2007) que se ha unido al MCU después de Robert Downey Jr. (Iron-Man) y Mark Ruffalo (Hulk). En una ocasión Gyllenhaal estuvo muy cerca de interpretar al Hombre Araña.