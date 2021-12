$!“Spider-Man: No Way Home”, un choque de realidades

Esta semana llega a las salas de cine “Spider-Man: No Way Home”, una de las películas más esperadas del año y la entrega número 27 del Universo Cinematográfico del Marvel (MCU). Este filme dirigido por Jon Watts cuenta con un elenco estelar que incluye a Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jamie Foxx, Tony Revolori, J.K. Simmons, Angourie Rice, Alfred Molina, Jacob Batalon y Jon Favreau. En esta nueva aventura del héroe arácnido veremos cómo su vida ha sido afectada por los eventos de “Spider-Man: Far From Home” (2019) y ahora que la identidad secreta de Spider-Man ha sido revelada al público, Peter Parker (Tom Holland) se ve obligado a pedirle ayuda al Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Aun así, cuando un hechizo sale mal y comienzan a aparecer peligrosos y extraños enemigos de otros mundos, Peter se ve obligado a enfrentarlos y así descubre lo que realmente significa ser Spider-Man.

Por cierto, esta película tiene lugar directamente después de los eventos de “Spider-Man: Far from Home”. Lo que significa que esta historia se desarrolla entre la primavera y el otoño del 2024. Con “Spider-Man: No Way Home” se completa la primera trilogía de MCU dirigida por el mismo director, Jon Watts. De todas formas, esta película no solo se trata de una exploración del concepto del multiverso dentro del MCU, sino que también víncula esta historia con las otras sagas cinematográficas de Spider-Man. Ahora solo queda ir al cine y ver qué sorpresas ha preparado el multiverso para Peter Parker.