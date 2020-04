$!Spielberg y AFI lanzan un cineclub virtual por el coronavirus

Steven Spielberg y el Instituto del Cine Americano (AFI, en inglés) presentaron este martes AFI Movie Club, una especie de cineclub virtual con el que AFI pretende continuar con su promoción y defensa del séptimo arte pese a la pandemia del coronavirus que mantiene los cines cerrados.

AFI Movie Club ha comenzado hoy mismo de la mano de Judy Garland y de todo un clásico como "The Wizard of Oz" (1939). "Sé que están pensando 'ya la he visto', pero denle una nueva vuelta porque en este momento de nuestra historia qué mejor mensaje que 'se está mejor en casa que en ningún sitio'?", explicó Spielberg, consejero de AFI, en su introducción de la película haciendo un juego de palabras entre la cinta y el confinamiento para frenar la expansión del coronavirus.

"La meta de AFI es vivir en un mundo de arte por encima de la ansiedad. Nos sentimos honrados de tener a Steven Spielberg, el mejor narrador audiovisual de nuestros días, abriendo el camino", dijo el presidente y consejero delegado de AFI, Bob Gazzale. Bajo el lema "películas para ver juntos mientras estamos separados", AFI Movie Club plantea a los cinéfilos una cita diaria con un hito de la gran pantalla para que cada uno, desde su casa, pueda disfrutar de esa película y compartir su experiencia con multitud de usuarios a través de internet.

AFI incluye en su página web una ficha detallada de cada película, anécdotas sobre el rodaje, entrevistas de archivo y otras curiosidades. Además, la institución anima a que los espectadores publiquen en las redes sociales sus impresiones de cada cinta para desarrollar algo así como una tertulia cinéfila a distancia. AFI no puede proporcionar directamente el acceso a cada una de las películas, ya que no cuenta con los derechos para hacerlo, pero sí facilita en su web una serie de enlaces a plataformas digitales por "streaming" en las que se pueden ver los largometrajes escogidos en AFI Movie Club.