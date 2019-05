$!Tarantino vuelve a Cannes 25 años después de “Pulp Fiction”

Veinticinco años después de haber estrenado “Pulp Fiction” en Cannes, Quentin Tarantino regresa el martes al festival de la Riviera francesa con su más reciente película, “Once Upon a Time in... Hollywood”.

“Pulp Fiction” le mereció a Tarantino la Palma de Oro en 1994. Se anticipa que su nuevo filme cause un gran furor en el festival, al traer a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie a la alfombra roja de Cannes.

Previo al estreno de “Once Upon a Time in... Hollywood”, Tarantino emitió un comunicado dirigido a la audiencia del festival para implorarles que no le arruinaran a futuros espectadores la experiencia del filme revelando spoilers. La cinta transcurre en Los Ángeles en 1969.

“Once Upon a Time in... Hollywood” se estrena en competencia en Cannes. Llegará a las salas de cine comerciales en julio.