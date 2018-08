Tarantino y Fincher fichan al mismo actor para interpretar a Charles Manson

LOS ÁNGELES.- Quentin Tarantino y David Fincher, dos de los cineastas más admirados de las últimas décadas, seleccionaron al mismo actor para interpretar en dos proyectos diferentes al famoso asesino Charles Manson, informó hoy el portal Collider.

Fincher, nominado en dos ocasiones al Óscar por “The Curious Case of Benjamin Button” (2008) y “The Social Network” (2010), fichó al actor australiano Damon Herriman para interpretar a Manson en la segunda temporada de su serie “Mindhunter”, todavía sin fecha de estreno.

Aunque sus escenas se rodaron ya en julio, la noticia no se conoció hasta hoy, dos días después de que el portal The Wrap informara que el mismo intérprete fue seleccionado por Tarantino para interpretar al líder de la secta “La Familia” en su película “Once Upon a Time in Hollywood”.

Herriman, conocido por la serie “Justified”, tendrá la oportunidad de interpretar al mismo personaje en dos épocas diferentes, ya que la cinta de Tarantino sucede en los años sesenta, todavía con Manson en libertad y cerca de cometer sus salvajes crímenes; mientras que la serie de Fincher mostrará al asesino en prisión en la década de los ochenta.

Con la participación de Fincher como productor ejecutivo y director en algunos de sus episodios, “Mindhunter” se centra en dos agentes del FBI que investigan los motivos y la mente de los psicópatas.

Por su parte, “Once Upon a Time in Hollywood”, que se estrenará en julio de 2019, llega rodeada de una gran expectación no solo por ser el nuevo largometraje de uno de los directores más populares del cine contemporáneo sino también porque su argumento tiene que ver con el asesinato de Sharon Tate en 1969 a manos de “La Familia”.

Brad Pitt y Leonardo DiCaprio encabezan el reparto estelar de una cinta en la que también intervendrán Al Pacino, Margot Robbie, Burt Reynolds, Damian Lewis, Emile Hirsch, Dakota Fanning, Kurt Russell, Maya Hawke, Rumer Willis y Lena Dunham.

“Es una historia que tiene lugar en Los Ángeles en 1969, en el apogeo del Hollywood hippie. Los dos protagonistas son Rick Dalton (DiCaprio), una antigua estrella de westerns televisivos, y su doble de acción Cliff Booth (Pitt). Los dos tienen problemas para triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Pero Rick tiene una vecina muy famosa... Sharon Tate”, adelantó Tarantino en marzo.

Tate, esposa del director Roman Polanski, fue una de las nueve personas que murieron a manos de Manson y la secta “La Familia”, cuyos crímenes conmocionaron a la sociedad estadounidense y marcaron simbólicamente un punto y aparte en la contracultura de los años 60.

Manson fue condenado a cadena perpetua y falleció en 2017 a los 83 años. EFE