“The House with a Clock in Its Walls” llega para destronar a “The Predator”

LOS ÁNGELES.- La propuesta de Amblin “The House with a Clock in Its Walls” es la principal novedad del fin de semana en la cartelera estadounidense, donde las predicciones estiman que se hará con el número uno de la taquilla, reemplazando así a “The Predator”.

“The House with a Clock in Its Walls”, de Eli Roth y basada en la novela homónima de John Bellairs, sigue los pasos de Lewis (Owen Vaccaro), un huérfano que se muda a la misteriosa mansión de su extravagante tío Jonathan (Jack Black).

Junto a su no menos singular vecina Florence (Cate Blanchett) formarán un trío que, recurriendo a habilidades sobrenaturales, tratará de frenar el fin del mundo.

La otra gran propuesta es el drama “Life Itself”, de Dan Fogelman, con un reparto formado por Óscar Isaac, Olivia Wilde, Antonio Banderas, Annette Bening, Mandy Patinkin, Sergio Peris-Mencheta y Laia Costa.

La historia gira en torno a Abby (Olivia Wilde), una estudiante neoyorquina, y su novio Will (Isaac), que tienen una relación marcada por la tragedia con repercusiones que se extienden a lo largo del tiempo y diferentes continentes.

También llegan a las salas la cinta “Assassination Nation” y el documental “Fahrenheit 11/9”.

“Assassination Nation”, de Sam Levinson, es una sátira en la que un grupo de adolescentes con gran destreza en el uso de armas debe salvar el pueblo de Salem después de que un pirateo informático sacara a la luz todos los trapos sucios de la localidad.

El elenco incluye a Odessa Young, Hari Nef, Suki Waterhouse y Abra.

Por su parte, “Fahrenheit 11/9”, de Michael Moore, es un documental crítico sobre la Presidencia de Donald Trump.

El título de la obra es una referencia al día después de la victoria de Trump en las elecciones de 2016 y a uno de sus trabajos más famosos tras las cámaras: “Fahrenheit 9/11” (2004). EFE