$!“Toy Story 4” arrasa en cines y otras películas más taquilleras

“Toy Story 4” reanimó las recaudaciones en los cines de Estados Unidos y Canadá luego de tres semanas de secuelas de películas con un desempeño menor al esperado, aunque de todas formas los 118 millones de dólares que la cinta de Pixar obtuvo en su estreno estuvieron por debajo de las expectativas.

A pesar de ello, “Toy Story 4” es el cuarto filme animado de mayor recaudación en su estreno en la historia, según cifras no ajustadas por la inflación. Según los cálculos más recientes, parecía seguro que la película recaudaría entre 140 y 150 millones de dólares durante su primer fin de semana de lanzamiento.

Ya con ajustes a la inflación, la cinta ganó poco menos de los 110,3 millones _o unos 129 millones de dólares de la actualidad_ que “Toy Story 3” obtuvo hace nueve años.

El debut de “Toy Story 4” siguió a una serie de secuelas cuyas ganancias estuvieron por debajo de lo esperado, como “Dark Phoenix”, “Godzilla: King of the Monsters” y “Men in Black: International”.

Sin embargo, “Toy Story 4” tenía algo que esas cintas no tenían: excelentes reseñas. Tenía un índice de “frescura” de 98% en el sitio web Rotten Tomatoes.

A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Donde estuvieron disponibles también se proporcionan las cifras internacionales más recientes para esos mismos días.

1. “Toy Story 4”, 118 millones de dólares (120 millones a nivel internacional).

2. “Child’s Play”, 14,1 millones.

3. “Aladdin”, 12,2 millones.

4. “Men in Black International”, 10,8 millones.

5. “Secret Life of Pets 2”, 10,3 millones.

6. “Rocketman”, 5,7 millones.

7. “John Wick: Chapter 3”, 4,1 millones.

8. “Godzilla: King of the Monsters”, 3,7 millones.

9. “Dark Phoenix”, 3,6 millones.

10. “Shaft”, 3,6 millones.