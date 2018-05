Un fantasma y un ladrón tras el amor

SANTO DOMINGO. Este fin de semana tenemos un poco de variedad en las salas de cine, y entre los estrenos contamos con una nueva comedia dominicana: “El fantasma de mi novia”, una comedia romántica dirigida por Francis “Indio” Disla Ferreira, y protagonizada por William Levy, Carmen Villalobos, Brandon Periche y Susana Dosamantes.

Cuenta la historia de una famosa y engreída actriz que, durante una visita a República Dominicana, sufre un accidente que la deja en coma y debido a esto su espíritu queda deambulando para observar la vida desde otro punto de vista. Es en medio de esta situación que se encuentra con un ladrón de poca monta que la ayudará, ya que ella solo tiene nueve días para encontrar el amor verdadero y así poder volver a la vida.

Este filme es la más reciente producción de Francis “Indio” Disla Ferreira, el mismo cineasta detrás de la película de terror “El hoyo del diablo” (2012) y las comedias “Un lío en dólares” (2014) y “Dos policías en apuros” (2016), quien no solo dirige, también colabora en el guión de sus películas. Asimismo, aunque la película es protagonizada por Villalobos, mejor conocida por el personaje de Catalina Santana en la telenovela “Sin senos no hay paraíso” (ojo, este es su primer papel protagónico), y por Levy, conocido por sus papeles en películas como “Resident Evil: The Final Chapter” (2016) y “Cinderello” (2017), el elenco también cuenta con una fuerte presencia de talento dominicano con Fausto Mata, Manolo Ozuna, Lumi Lizardo e Irvin Alberti.