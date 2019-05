Waddys Jáquez: “Después de dirigir La Barbería me quedé enamorado del cine”

Lantica Media y Coral son los auspiciadores de La Barbería, la primera película del productor y actor Waddys Jáquez, cuyo estreno está previsto para este 30 de mayo en todas las salas de cines del país.

Jáquez responsabilizó al cineasta Juan Basanta de la motivación para involucrarse en el cine, aventura en la que le acompañó.

“El proyecto comenzó hace muchos años. De hecho cuando estaba presentando la obra en Nueva York, allí estuvo Juan Basanta, quien al terminar de una presentación me dijo que se merecía llevarlo al cine. Posterior a eso, unos productores de Los Ángeles me abordaron para decirme que podía hacer una serie de televisión, pero eso no caminó”, argumentó al ser abordo por periodistas de DL en un encuentro con la prensa.

Rememoró que el tiempo avanzó y años después se convirtió en realidad. Juan Basanta lo motivó a trabajar el guion y a involucrarse en el proceso que lo llevaría al cine. “Desde que revisamos el guion comenzamos a trabajar junto a Lantica Media, se armó el equipo para hacer una comedia que retrata la realidad latina del alto Manhattan, la cual tiene un sabor dominicano. Con excelentes actuaciones y estéticas contundentes que han dado como resultados una pieza de arte”, proclamó el destacado director teatral.

Reveló que cuidaron los detalles desde el diseño de producción, pasando por las actuaciones y la fotografía.

La película cuenta con las actuaciones de Héctor Aníbal Estrella Pantaleón, Georgina Duluc, Modesto Lancén, Josué Guerrero, Hony Estrella, Iván Camilo, Vicente Santos, Adalgisa Pantaleón, Carolina Feliz, Freddyn Beras, Sandy Hernández, Miguel Bucarelly, entre otros.

Al contar su experiencia confió que le gustó. “La parte visual siempre me ha apasionado, por eso estudié producción de televisión. Esto fue maravilloso ver como la imagen también sustituye la palabra. Luego de La Barbería me quedé enamorado del cine y ya acabo de dirigir mi segunda película, aunque tengo trabajo en el teatro. Agradezco a Juan Basanta a Rafael Elías Muñoz, a todo el equipo que me protegió”, expresó.