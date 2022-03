Apnea obstructiva del sueño, una enfermedad crónica, progresiva y costosa

Entrevista al médico neumólogo Ramón Toribio, egresado del Hospital Valle de Hebrón, España. Presta servicios en el Edificio Profesional COM y en CEDIMAT

—¿Qué son los trastornos del sueño?

Son las afecciones que alteran los ciclos del sueño. Es una patología multidisciplinaria, es decir, que involucra diferentes especialidades médicas, en función de los síntomas específicos de cada paciente.

—Tipos de trastornos y cuáles son los más comunes.

Insomnio, apnea del sueño (obstructiva o central), síndrome de piernas inquietas, bruxismo (rechinamiento de los dientes), narcolepsia, entre otros. Los más comunes son: insomnio y apnea obstructiva del sueño (AOS).

—¿Qué es la apnea obstructiva del sueño?

Es una condición que se produce por el colapso, parcial o completo, de la vía respiratoria superior. Apnea es dejar de respirar. La falta de oxígeno produce microdespertares, que generan mucha actividad cerebral, lo que interfiere en los ciclos normales del sueño. Es una enfermedad crónica y progresiva que solamente pudiera curarse en algunos casos.

—¿Quién están en riesgo de padecer la AOS?

Personas con sobrepeso y obesidad, pero no quiere decir que todas las personas con esas condiciones padezcan AOS. Hay delgados que la tienen porque su vía respiratoria superior, anatómicamente, es estrecha o flácida. Además, pacientes con trastornos maxilofaciales. El tabaquismo y consumo de alcohol se consideran factores de riesgo. La apnea obstructiva es más frecuente en hombres, sin embargo, en mujeres posmenopáusicas la prevalencia se iguala.

—¿Cuáles son los síntomas?

Ronquidos, apneas observadas y crisis de asfixia nocturna, que a veces se puede confundir con una crisis convulsiva. Por otro lado, nocturia (despertarse a orinar en repetidas ocasiones), cefalea matutina, somnolencia diurna y sensación de cansancio. Estas personas se quedan dormidas fácilmente dondequiera, lo que convierte a la AOS en una condición que puede provocar accidentes laborales y de otro tipo, en el caso de los conductores.

—¿Cómo se diagnostica?

Se inicia con un examen físico y evaluación de la vía respiratoria. Además, análisis para descartar enfermedades asociadas (hipotiroidismo o diabetes) e identificar alguna alteración cardiovascular. Luego se realiza una polisomnografía, que es un registro del sueño del paciente durante una noche, ya sea en un laboratorio del sueño o en el domicilio.

—¿Cuáles son los riesgos de padecer AOS?

Provoca somnolencia, fatiga, cansancio. Además, es un factor de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. A muy largo plazo, se ha visto asociada a enfermedades neurológicas degenerativas, como Alzheimer, Parkinson o demencia senil. También, se asocia a la resistencia a la insulina, obesidad y hasta a cáncer, por el estado inflamatorio en que el organismo se encuentra.

—¿Cómo se trata la apnea obstructiva?

El paciente debe perder peso y mejorar la higiene del sueño. Más del 90 % de los pacientes se trata con un dispositivo electrónico (CPAP) que le administra, a través de una mascarilla, una presión continua de aire, que mantiene abierta la vía respiratoria. Se debe usar todas las noches y elimina ronquidos y las apneas. Los estudios para diagnosticar la AOS, así como los tratamientos son costosos en RD, por la falta de cobertura de la mayoría de los seguros médicos.

—¿A qué se refiere con higiene del sueño?

Son los malos hábitos como: acostarse viendo televisión, ir a la cama con celular o tableta, cenar cerca de la hora de acostarse y hacer comidas copiosas en la noche, no tener hora fija para acostarse, no dormir entre 7 y 8 horas ni en un ambiente adecuado (insonorizado, oscuro y climatizado). Si tratas la apnea, pero el paciente tiene una mala higiene del sueño, no vas a conseguir el objetivo.