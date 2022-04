No sabe cómo dejarle

Pregunta: Hola Dra. Simó, qué bueno saber que por esta vía podemos expresarnos y recibir orientación de su parte. Le cuento que soy una mujer de 38 años, tengo una relación desde hace seis años que deseo terminar, pero no sé cómo hacerlo. Mucha gente me dice que solo se lo diga y punto, pero no se me hace tan fácil. Siento miedo de hacerlo sentir mal, que yo luego me arrepienta y que lo extrañe. Sé que parecerá loco, pero realmente yo quiero dejarlo, pero no sé cómo hacerlo y tengo dudas. Ayúdeme a tomar una buena decisión, él es un gran hombre que merece que lo amen bien pero realmente yo no soy la indicada.

Respuesta: Hola, mi querida. Tomar la decisión de finalizar una relación nunca es fácil porque implica muchísimas cosas que debes asumir, comenzando por entender que no tendrás control de lo que el otro piense de ti, exprese o entienda. Lo que debes tener claro es que tomas esta decisión por tu bien ya que no te sientes bien en la relación desde hace un tiempo y que es mejor terminarla, antes de que se siga profundizando como sería el tema de un matrimonio.

Es coherente y hasta normal que sientas miedo de tomar esta decisión pues siempre pensamos que si “mañana me arrepentiré, que si no consigo a otra persona que me quiera, que si la soledad”... y un sinnúmero de cosas que no son más que presiones inculcadas por el medio ambiente y por nosotros mismos, que nos llevan a quedarnos muchas veces por caminos estériles donde nunca sentiremos que daremos una buena cosecha.

Es verdad que hay un cierto riesgo, pero debes centrarte en lo que sientes ahora, en que no eres feliz, en que realmente lo que sientes por esa persona ya no es significativo y antes que hacerle daño prefieres salir de la dinámica, sabiendo que lo intentaste, no funcionó y como muchas cosas en la vida, llegaron pero no para quedarse ni para dejar un aprendizaje sino más bien para mostrarnos lo que no queremos en un futuro.

Cuando hables con él céntrate en tu posición y no des muchas vueltas, si es posible hasta escribe lo que dirás pues sentirte nerviosa es normal y las cosas se olvidan.