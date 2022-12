Seis consejos para fomentar la salud mental de los hijos

Criar niños emocionalmente sanos debe ser la meta de todo padre, y es que esto se traduce en una persona adulta feliz, capaz de manejar sus emociones y construir relaciones sanas. Pero ¿cómo pueden los padres fomentar la salud mental de sus hijos?

“La salud mental de nuestros hijos depende en toda medida del ambiente que le proporcionamos. Como padres, no podemos negar la cuota de responsabilidad que nos corresponde en este sentido”, indica la psicóloga infanto-juvenil Clarissa Guerrero quien comparte seis recomendaciones para promover el bienestar emocional en ellos.

1. Demostrarles cariño

El afecto es una necesidad biológica en la especie humana. Hay que determinar la forma en la que los hijos quieren recibir cariño y proporcionarlo. Muchas veces los padres se enfocan en dar afecto como ellos saben, pero no necesariamente como sus pequeños necesitan.

2. Enseñarlos a entender sus emociones

El lenguaje emocional es importante en el día a día para poder iniciar ese proceso de gestionar las propias emociones. Proporcionar un ambiente en donde las emociones son válidas, se hablan y no se anulan es primordial para poder crecer en ese aspecto. Así como es imposible que los hijos sean buenos en matemáticas sin practicarlas ni cometer errores, no podrán gestionar sus emociones si no se conversa de ellas y se les ayuda a transitarlas.

3. Pasar tiempo de calidad con ellos

Hay una disyuntiva entre cantidad y calidad en lo que al tiempo que se les dedica a los hijos se refiere. “La respuesta más temida, pero a la vez real es que nuestros hijos necesitan ambas. Ahora, lo que sí es cierto es que la cantidad no significa nada si este tiempo no se pasa en calidad de vínculo, comunicación, mirada e intención”, destaca la profesional.

4. Generar confianza y promover la comunicación

La confianza solo se cultiva en las pequeñas cosas del diario vivir: siempre escucharlos en sus opiniones, evitar juicios de valor en sus creencias y escucharlos con oídos de comprensión, ya que la comunicación efectiva se basa en una escucha activa y derribar los juicios personales. Esto puede garantizar estrechar lazos afectivos con los hijos.

5. Asegurarles un ambiente escolar positivo y seguro

El ambiente escolar es el segundo lugar en donde el niño o joven pasa más tiempo en el diario vivir. Asegurarse de que este ambiente sea congruente con las creencias en casa y a la vez promueva las emociones, independencia y refuerce la personalidad, es primordial para fomentar una adecuada salud mental.

6. Fomentar la buena salud física

Está comprobado científicamente que el ejercicio y la buena alimentación son indicadores obligatorios para un equilibrio en salud mental. Fomentar con el ejemplo y en el diario vivir familiar estos hábitos pueden garantizar su permanencia en el tiempo en los hijos.