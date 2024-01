Mi papá no me deja trabajar ni tener novio

Pregunta: Saludos doctora, mi padre me paga mis estudios, pero no me deja tener vida social, no me deja salir, ni trabajar, ni tener novio. Este año terminé mis estudios, pero es una persona muy recta, es muy difícil hablar con él, ya tengo 22 años ¿qué puedo hacer?

Respuesta: Creo que ya es el momento de sentarte a conversar con tu papá, buscar la forma de expresarle que las cosas deben cambiar, que no es sano que no puedas tener una vida, que ya quieres desarrollar lo aprendido, que buscarás un trabajo y que quieres también cultivar amistades.

Es necesario que entiendas que él se ofenderá y que quizás sea capaz de ponerte a elegir, entre el trabajo y él y sé que es una decisión difícil, pero tu papá vivió la vida que quiso, y no es para nada justo ni sano que no tengas la oportunidad de crecer, de vivir y sentir lo que todo joven necesita. Además, debes tener claro que ya eres mayor de edad y no deberías estar tan frenada a la hora de tomar decisiones de vida.

Dile que no quieres mentirle, que quieres ser honesta y que deseas producir tu propio dinero y cuando te diga que no necesitas eso porque él te lo da todo, le dirás que ya llegó el momento de salir de abajo de sus alas y que siempre le estarás agradecida, pero que necesitas vivir por ti, experimentar y conocer.

Tu padre seguramente tratará de meterte miedo, pero debes aclararle que él no siempre estará y que protegiéndote de esa forma no es que se enseña, sino permitiéndote ver la vida tal como es y estando para ti para cuando pase cualquier cosa, te pueda explicar desde su experiencia cómo pudo enfrentarla.