$!Comienzan los premios Emmy

Otras competencias

Contra “Game of Thrones” competirán por la estatuilla a mejor serie dramática “Killing Eve”, “Better Call Saul”, “Bodyguard”, “Ozark”, “Pose”, “Succession” y “This is Us”.

Donde la lucha será más reñida es en el premio a la mejor serie de comedia, ya que la aclamada “The Marvelous Mrs. Maisel”, que es la segunda producción más nominada en esta edición con 20 candidaturas, deberá batir a “Veep”, la sátira de las intrigas que suceden en la Casa Blanca y que se ha llevado la estatuilla durante tres ediciones seguidas.

Precisamente, si la protagonista de “Veep”, Julia Louis-Dreyfus, vuelve a llevarse el Emmy a mejor actriz de comedia también se marcaría otro récord: El de intérprete con más premios de la historia.

Mientras tanto, el resto de comedias “Barry”, “Fleabag” “Russian Doll”, “The Good Place” y “Schitts Creek” presenciarán el combate de las dos favoritas y, quizás, den la sorpresa.

La miniserie “Chernobyl”, también de HBO, es otra de las grandes favoritas de la noche, puesto que acumula 19 nominaciones, entre ellas a mejor serie limitada.

Entre los latinos, el actor puertorriqueño Benicio del Toro está nominado al mejor actor de una película televisiva por su papel en “Escape at Dannemora”, y competirá junto a los latinos John Leguizamo -reparto- y Jharrel Jerome -protagonista-, ambos por “When They See Us”.