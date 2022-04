Lo mejor del streaming para maratonear esta Semana Santa

¿En busca de una serie a la que engancharte esta Semana Santa? Esta es la época perfecta para recuperar esas series que se nos han quedado en el tintero o ponernos al día con las últimas opciones de las plataformas que, por falta de tiempo, se nos ha resistido. ¡Estas te engancharán!

Anatomía de un escándalo

Basada en la exitosa novela de Sara Vaughan, Anatomía de un escándalo es una serie esclarecedora y llena de suspenso sobre el privilegio y el consentimiento sexual. De David E. Kelley, creador de Big Little Lies y The Undoing, esta serie de seis partes está protagonizada por Sienna Miller, Michelle Dockery, Rupert Friend, Naomi Scott y Josette Simon. Llega a Netflix el (Viernes Santo) 15 de abril.

Los Bridgerton 2

La segunda temporada de esta conocida serie romántica está disponible desde el 25 de marzo. La historia está basada en El vizconde que me amó, el segundo de libro de la famosa saga de Julia Quinn. A diferencia de la primera temporada en la que Daphne y Simon fueron los absolutos protagonistas de la trama, el argumento de los nuevos capítulos girará alrededor de la vida amorosa del hermano mayor de la familia, el vizconde Anthony Bridgerton, que desea encontrar una esposa en la nueva época de cortejos. Disponible en Netflix.

Mentiras

Es la adaptación española de la exitosa serie británica 'Liar' que está disponible en HBO Max, creada por Harry Williams y Jack Williams. En ella, Laura Munar (Ángela Cremonte), profesora de literatura en un instituto de Palma de Mallorca y recién separada de Iván, su novio de toda la vida, queda una noche a cenar con Xavier Vera (Javier Rey), reputado cirujano en la isla y padre de uno de sus alumnos. A la mañana siguiente, Laura amanece sola en su cama con náuseas y un gran vacío en su memoria. Lo que empieza siendo un malestar físico se convierte pronto en una sospecha terrible: Xavier la ha drogado y violado. Está en Netflix.

Reacher

Basada en las novelas de Lee Child, la saga de películas sobre Jack Reacher, que fueron protagonizadas por Tom Cruise, ahora tienen una nueva versión en forma de serie. La nueva producción original de Amazon Studios recupera al popular personaje, en una versión más musculosa y más próxima a su descripción en los libros, para mostrar una nueva cara de este veterano investigador de la policía militar que acaba de recuperar su vida como civil. El guion corre a cargo de Nick Santora (Scorpion, Prison Break), que también figura como productor ejecutivo junto a Scott Sullivan y Paula Wagner. En Amazon prime Video.

This is Us

La clave del éxito de esta ficción creada por la NBC está en la conexión emocional que surge entre el espectador y cada uno de los miembros de la familia Pearson. Se trata de la vida familiar y las conexiones de varias personas que comparten el mismo cumpleaños y las formas en que son similares y diferentes. La serie ha recibido críticas positivas desde su estreno, recibiendo nominaciones como Mejor Serie de Televisión de Drama en los Golden Globe Awards y los Critics' Choice Awards. Está en Amazon Prime Video.

The Mandalorian

Quince nominaciones a los premios Emmy, de las cuales finalmente obtuvo siete, fueron parte de la más que positiva recepción de la crítica ante The Mandalorian, una de las series originales imperdibles de Disney+, donde se puede ver sus primeras dos temporadas.

Creada por el actor, guionista y realizador Jon Favreau (Iron Man), en 2019 se convirtió casi de inmediato en una de las favoritas de los amantes de las aventuras, en especial de quienes crecieron junto a la saga fílmica iniciada en 1977 por George Lucas: Star Wars.

Y no solo por sus galardones e inmejorable recepción el espacio hizo historia. También tiene entre sus hitos ser la primera serie en acción real del universo de Star Wars.

Su protagonista es el chileno-estadounidense Pedro Pascal, un cazarrecompensas que vive diversas aventuras en una galaxia muy lejana junto a su protegido: un pequeño de la misma raza de Yoda. En Disney +.

Separación

Dirigida por Ben Stiller, ofrece una ingeniosa distopía sobre un tema que nos preocupa a todos: la conciliación laboral. Plantea una empresa cuyos empleados aceptan que les alteren el cerebro para que no recuerden nada de su vida personal una vez que entran en el edificio y también se borren todos sus recuerdos laborales en cuanto llegan a casa. Lo plasma de una forma entre aséptica y estilizada, pero con la capacidad de que el espectador se lance constantes preguntas a sí mismo, algunas de muchísimo calado. Cuantos más capítulos veas, más vas a necesitar recomendarla.

The Morning Show

Producida por Reese Witherspoon, y protagonizada junto a ella por Jennifer Aniston, de regreso a televisión tras muchos años, fue una de las primeras series insignias de la plataforma. Un drama en torno a las intrigas personales y corporativas de un programa informativo. La historia está basada en el libro 'Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV', de Brian Stelter. En Apple TV.