Actriz Cindy Galán protagonizará drama “Vuelo de Luciérnagas”

La película “Vuelo de luciérnagas”, la ópera prima del director José Vásquez Green, se encuentra en preproducción y será protagonizada por Cindy Galán. Dentro de poco anunciarán el rodaje del drama.

También forman parte del elenco el destacado actor mexicano Juna Carrillo, el actor haitiano Jean Jean, conocido por "Carpintero" y "Freda", multipremiada obra por la cual estuvo en la alfombra del Festival de Cannes, entre otras. "Vuelo de luciérnagas" es la historia de Alba (Cindy Galán), periodista y escritora, que se juega la vida tratando de desenmascarar y encarcelar a una falsa patrulla militar por abuso sexual de una joven estudiante.

Cindy Galán, protagonista de la premiada cinta “El Proyeccionista”, de José María Cabral, se ha estado labrando una excelente reputación como actriz en el pais le da vida al personaje de Alba en una historia actual, que aborda problemas universales y atemporales como la corrupción, la impunidad y la violencia de género.

Una nota de prensa enviada a este medio detalla que Vuelo de luciérnagas rinde tributo a Evangelina Rodríguez (1879-1947), primera mujer dominicana doctora en Medicina; figura histórica relevante por su labor médica y la trascendencia de su compromiso social, la cual fue víctima del maltrato físico y psicológico, una simbología que repercute grandemente aún en la época actual.

Esta obra cuenta con el apoyo de la Dirección General de Cine y el fondo del programa de Ibermedia, cuyo guion es de José Vásquez Green y la fotografía de Jaime Guerra.

Las casas productoras Cocuyo Films de José Vásquez Green y B U-K-PIE Producciones de Henssy Pichardo han contratado al destacado músico Ernesto Paredano, compositor de la banda sonora de la película de Luis Trapiello 'Enterrados', que estuvo nominada a los premios Amas de la música asturiana y a los premios Goya del 2022.

Sobre los productores

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/14/un-hombre-con-una-camisa-blanca-baba304c.jpg El actor Henssy Pichardo producirá filme. (FUENTE EXTERNA)

La película “Vuelo de luciérnagas”, ópera prima del director José Vásquez Green, viene destacándose una prestigiosa reputación en la cinematografía nacional por su desempeño en distintos cortometrajes de los que escribió los guiones y dirigió como “El hombrecito que baila en la retina”, el cual fue selección Oficial del 20th International Film Festival Cine Las Américas, el video “Frente al Mar”, los videos documentales “Batey Adentro”, “La Casa está abierta” y “La Memoria Suspendida”.

También el video “Una decisión Importante”, los de ficción “El Silencio”, “Catalepsia”, “Jimmy”.

A su vez el director ha sido el guionista de la tan esperada obra “Freddy”, en post producción en este momento, “Días de Carnaval”, “Webcam” la cual fue selección oficial del Festival Internacional Nuevo Cine de La Habana. Ganador del segundo lugar del concurso de cortometrajes Cine y Letras de Nuestra Tierra organizado por la DGCINE, Cinemateca Dominicana en el 2014.

El reputado actor y productor Henssy Pichardo con una trayectoria de más de treinta años en el arte, habiendo actuado en algunas cintas como “Andrea”, “No hay más remedio”, “Mañana no te olvides”, “Culpables” y que a su vez ha producido “El Pelotudo”, “Voces de la calle”, “Mis 500 Locos”, “Perejil”, explica que “Vuelo de luciérnagas" es una película que explora la resistencia de una mujer al abuso de poder y la impunidad. Es un drama con elementos de acción e investigación periodística”, aseguró Pichardo.

Ernesto Paredano estudió la carrera de piano en los conservatorios de Avilés y Oviedo, obtuvo un título de la Associated Board Of the Royal School Of Music en Gran Bretaña, se formó en Magisterio Musical en la Universidad de Oviedo y se licenció en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Salamanca.