Todos los estrenos de Amazon Prime Video en mayo 2022

Al igual que el resto de las plataformas de streaming, Amazon Prime Video renueva su catálogo mes a mes. Aquí listamos los estrenos más importantes, como el show New Amsterdam o la cinta El Peso del Talento, con Nicolas Cage interpretando a ¡Nicolas Cage!

- New Amsterdam | 1/5/2022

- Carolina Cuervo: Que Nadie me Quite la Paz | 6/5/2022

- El Peso del Talento | 6/5/2022

- Salvajes | 6/5/2022

- LOL | 6/5/2022

- Rogue Hostage | 11/5/2022

- Karem, La Posesión | 13/5/2022

- The Kids in the Hall | 13/5/2022

- Moonfall | 13/5/2022

- Night Sky | 20/5/2022

- Bronx | 20/5/2022

- Todo por Lucy | 20/5/2022

- Aguja en una Pila de Tiempo | 20/5/2022

- Emergency | 27/5/2022

- The Contractor | 27/5/2022

- Clarice | 27/5/2022