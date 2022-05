¿Vuelve Vision? Paul Bettany ya respondió

Doctor Strange in the Multiverse of Madness será el próximo gran estreno del Universo Cinematográfico de Marvel. Y lo cierto es que hay muchas expectativas respecto al estreno de esta película, así como sobre los personajes que podrían regresar. En particular, los fanáticos se preguntan si Vision podría regresar y el propio Paul Bettany ya respondió.

Lo último que se vio de Vision fue en WandaVision, la serie exclusiva de Disney + que Bettany protagonizó junto a Elizabeth Olsen y que conecta directamente con esta película. Es por eso que, con Wanda confirmada como protagonista de esta cinta, todos se preguntan qué pasará con Vision.

“La respuesta honesta a esto es que, al final de WandaVision, vemos a Vision volar y dejando un cabo suelto. Kevin Feige es un hombre que realmente no permite cabos sueltos. Así que supongo que en algún momento me pondré las mallas y la capa para otra salida, pero no sé cuándo será”, dijo durante una entrevista con Entertainment Weekly.

Así las cosas, solo levantó las expectativas para su regreso, aunque podría no ser en la película. Algunos rumores indican que Vision estaría al frente de West Coast Avengers, un nuevo grupo de superhéroes que en los cómics fueron muy populares.

Y tú, ¿crees que Bettany volverá para esta película?