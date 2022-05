Josh Duggar es sentenciado por pornografía infantil

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/25/ap22145731126334-c22ac529.jpg

El ex astro de realities Josh Duggar en una fotografía sin fecha proporcionada por el Centro de Detención del Condado de Washington, Arkansas, Duggar, ex astro del reality de TLC 19 Kids and Counting fue sentenciado a más de 12 años de prisión tras ser declarado culpable por un cargo por posesión y otro cargo por distribución de pornografía infantil. ((WASHINGTON COUNTY DETENTION CENTER VÍA AP))