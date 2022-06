Las opciones para la diversión y el entretenimiento este fin de semana

El mes de julio llega con varias propuestas para la sana diversión en la República Dominicana. Aquí algunas sugerencias para salir de la rutina.

El centro comercial Galeríua 360 exhibe disfraces elaborados con materiales reciclados. (SUMINISTRADA)

Disfraces en galería 360

Los alumnos de LAM Schools International muestran su creatividad y compromiso con la preservación del medio ambiente. El público puede disfrutar en el centro comercial Galería 360 la exhibición de disfraces hechos con materiales reciclados, elaborados por los estudiantes de esa institución. “A better education looking ahead to the future” da título a la muestra que se exhibe en el lobby central del establecimiento. Abierto al público.

Cristian Allexis, en santiago

El vocalista Cristian Allexis, quien celebró recientemente el décimo aniversario de la agrupación Urbanova con un concierto en Hard Rock Café Santo Domingo, se traslada a Santiago para protagonizar un concierto este viernes. De esta manera el artista da continuidad a su carrera.

Monarca Bistro en Santiago. Viernes 1 de julio a las 8:00 de la noche. Boletas a la venta en uepatickets. RD$1,085.00.p/p

La obra Radojka sigue en la sala Ravelo del Teatro Nacional. (ARCHIVO.)

“Radojka” sigue en la Ravelo

Tras el éxito logrado en las primeras tres funciones, la pieza teatral “Radojka” continúa este fin de semana de julio en la sala Ravelo del Teatro Nacional, bajo la dirección y producción de Guillermo Cordero. La comedia de intriga y humor negro une a las primeras actrices María Castillo, así como el regreso a las tablas de Aidita Selman y una importante participación de la bailarina y actriz Miriam Bello.



TN. Viernes y sábado 8:30 p.m. y domingo 6:30 p.m.

Chao Café Teatro mantiene su oferta al público. (SUMINISTRADA)

Obra “¿Cómo decirle que no la amo... pero la quiero?”

Tras una gran acogida por el público esta pieza teatral repite otra función en Chao Café Teatro hoy viernes a las 8:00 p.m. Pamela de León, Yubelkis Peralta, Ivonne Peralta y Alexander Corleone suben a escena con la dirección de Josema Rodríguez.

La obra original del argentino Román Sarmentero es una comedia divertida sobre la vida de un hombre casado y con problemas maritales.

Chao Café Teatro, 4to nivel de Ágora Mall.

El Teatro Las Máscaras con una excelente propuesta. (SUMINISTRADA)

“Lorquianos” en escena

El espectáculo de lecturas dramatizadas y musicalizadas “Lorquianos” se presenta en escena los viernes de julio en el Teatro Las Máscaras por los experimentados actores Lidia Ariza y Patricio León a las 8:30 p.m.

Es una creación colectiva de Ariza y León con textos de las obras más representativas de Federico García Lorca, dentro de las que se destacan: Mariana Pineda, La casa de Bernarda Alba y Bodas de sangre.

C. Arzobispo Portes #56, Ciudad Colonial.