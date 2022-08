Solly Durán: "Está muy bien reconocer el trabajo del dominicano en el exterior y todo ese sacrificio hecho"

Después de años cultivando éxitos en una carrera qué abarca producciones nacionales e internacionales Solly Durán recibirá un reconocimiento en los Premios Dominicanísimo junto a otras personalidades como Alofoke, El Alfa, Jenny Blanco, Luz García, Karina Pasián, Mariasela Álvarez y DJ Adoni. Aun así, la actriz mejor conocida por interpretar el papel de Araceli en “Orange Is The New Black” continúa su labor no solo con el cine dominicano con producciones como “A tiro limpio” y en proyectos cinematográficas fuera del país, sino que también se ha propuesto a asistir en el desarrollo de la próxima generación de talentos nacionales con su más reciente proyecto, The Studio (@thestudio.rd), un espacio en el que algunos de los mejores actores del país comparten sus experiencias, tácticas y consejos para ayudar a orientar a una nueva camada de actores.

¿Cómo reaccionaste al enterarte de que estás nominada en los Premios Dominicanísimo?

La señora Milagros Domínguez, la organizadora de los premios, me contactó para decirme que me querían entregar un galardón como dominicana destacada en el extranjero en la diáspora. La verdad es que estaba sorprendida porque no esperaba la llamada ni que me entregaran un premio, mucho menos en Boston. Realmente fue una alegría muy grande que me consideren para un premio de esa magnitud.

¿Crees que este tipo de premios son necesarios para promover el talento latino y dominicano en el exterior?

Yo entiendo que está muy bien reconocer el trabajo del dominicano en el exterior y todo ese sacrificio hecho. Solamente nosotros que nacimos aquí, que nos fuimos y que tratamos de poner la bandera en alto sabemos el sacrificio que requiere eso.

En comparación con la época que iniciaste tu carrera, ¿crees que hoy en día es más difícil o más fácil para un actor dominicano lanzarse fuera del país?

Es mucho más fácil, sobre todo para el dominicano, porque cuando decidí irme a estudiar arte dramático todavía no existía ni siquiera la Ley de Cine. Eso de ser artista, sobre todo actor, aquí era una utopía, no se consideraba una carrera, era imposible vivir de la actuación en el país. Entonces, entiendo que ya sí es una carrera, que incluso imparten clases de cinematografía en distintas universidades aquí y que ya se están haciendo tantos proyectos que permiten que sí se pueda vivir del arte dramático. Lo único es que es más difícil porque hay más competencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/23/mujer-vestida-de-negro-ce10806f.jpg Solly Durán es la creadora y dueña de The Studio. (EZEQUIEL DE LA ROSA.)

Además de ser actriz, también has participado en producciones como guionista y productora, ¿en este momento de tu carrera te gustaría desarrollarte más en esas áreas o quizás como directora?

Sí, como productora y, eventualmente, me gustaría tratar la dirección. De hecho, con la pandemia ya hubo una realización de que uno no puede poner todos sus huevos en una sola canasta, ya la gente tiene que ser todóloga. Sí, yo me concentro más en la actuación, pero si dejan de llamarme o si dejo de buscar, no solamente soy productora, también acabo de abrir en la República Dominicana un espacio creativo para artistas que se llama The Studio. Lo abrí hace dos meses y ha tenido mucho éxito porque resulta que sí hay una necesidad muy grande en lo que es la formación artística y nosotros nos enfocamos en eso. Yo soy la dueña, la creadora y hasta la arquitecta del espacio.

¿Cuáles crees que son los desafíos a los que se enfrentan los actores de ahora en comparación con los que tú tuviste que sobrellevar?

Ahora hay más competencia, ese es el primer desafío, y lo segundo es que siempre hay conflictos de intereses. Lo que sí está a nuestro favor es que ya no se busca esa mujer con el cuerpo perfecto, ya hay trabajo para todos. Se acabó lo de tú tener que verte de cierta forma, ya no tienes que ser ni galán ni una mujer “bella” para tener un papel protagónico, ya se ha abierto la carpeta un poco más para nosotros los actores, sobre todo para los que no estamos en la televisión.

¿Tu experiencia con The Studio era todo lo que tú esperabas?

Superó mis expectativas al mes, porque abrí The Studio con una temporada de talleres. El primero fue con Vicente Santos dando el taller “Mi cuerpo soy yo”, el segundo fue de Pepe Sierra con “Actuación 101”, Judith Rodríguez con “Cómo crear un personaje inolvidable” y Fausto Rojas con “Técnicas de actuación”. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con algunos de los mejores actores del país, los talleres se llenaron hasta el punto de que Fausto está dando su segundo taller y se llenó más. También empecé con los “Miércoles de Improv en The Studio”, eso se ha vuelto un escándalo y con tan solo cuatro semanas se llenó de mucha gente reconocida de la industria.

Formaste parte del elenco del cortometraje “A tiro limpio” y años después volviste para actuar en el largometraje del mismo nombre, ¿fue raro volver a interpretar el mismo personaje como si fuera la primera vez?

Sí, la suerte es que era una historia que era parecida, pero no partía del cortometraje. Eso ayudó y también ayudó que todavía me veo prácticamente igual y todavía tengo una muy buena capacidad física. Yo soy muy atlética y eso ayudó mucho. También la acción es el género que más me gusta hacer, va más con mi personalidad.