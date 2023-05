Liondy Ozoria tras invistigación de Nuria sobre centro donde estudiaba su hijo con autismo: "Se me cayó un santo"

Tener un hijo con autismo en República Dominicana no es nada sencillo. Se gasta mucho dinero y, encontrar un centro capacitado es una tarea titánica. El humorista y ventrílocuo Liondy Ozoria se sentía tranquilo por haber logrado inscribir a su hijo con esta situación en un lugar donde se veía que estaba avanzando mucho en su formación. Sin embargo, lo que él y otros padres ignoraban era que el centro no contaba con los permisos necesarios y que, su directora no estaba avalada para el cargo.

Durante una reciente investigación, la periodista Nuria Piera reveló que la directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y psicopedagógicas Kogland, donde Ozoria tiene inscrito a su hijo con autismo, estaría operando con títulos falsos.

"Dios mío... Ahora resulta que el centro donde tenía a mi hijo con condición de autismo le cayó Nuria y al parecer su investigación es por cuestión de ejercer con títulos falsos... Ahora todos esos padres (incluyéndome) a buscar donde acepten a nuestros niños", lamentó Ozoria tras ver el reportaje.

También agregó: "Se gasta mucho dinero... Me sentí muy mal viendo cómo se me cayó un santo en quién confié. No niego que el niño haya tenido avances en el lugar, pero había ciertas deficiencias que nos pudieron a pensar en movernos a otro centro". Aclaró que no defiende a la doctora ni cuestiona el trabajo de Nuria, solo se expresa.

En el reportaje Nuria Piera expuso que la "doctora" Elizabeth Silverio Sillien, no contaba con el título en neurociencias modalidad de intervención cognitivo cerebral, áreas clínicas y pedagógica en la prestigiosa Universidad de Cambridge en Inglaterra.

Tampoco contaba con master en administración, gestión académica y creación de maquetas corporativas educativas en el Campus West Indies University, un PhD en neurociencia infantil y general con especialidad en intervención de trastornos, síndromes y comorbilidades del desarrollo.

