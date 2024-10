Cassarré, el espacio que propone la experiencia culinaria más tradicional y cercana

Una nueva propuesta culinaria llega a la Ciudad Colonial. En dos palabras, Casarré es atrevimiento y experimental.

Combinando la comida y la cultura, el espacio fusiona las tradiciones caribeñas con el arte y la sostenibilidad.

Al entrar a Casarré, ubicado en la calle Las Mercedes, lo primero que salta la vista es la decoración minimalista, con luces tenues, donde resalta la madera y el bambú.

Al lado, en la pared blanca, en una delgada tramería confluyen todos los frascos de las especies que son parte de la cocina tradicional dominicana, muy usadas en los campos: bija, orégano.

La propuesta se basa en un menú de investigación. Parte de los compañeros y socios van cada semana a una determinada parte del país a buscar influencias y platos, además, poco a poco han ido estableciendo una red con agricultores de cada rincón para hacer llegar los productos más llamativos, algunos poco consumidos, más frescos.

La magia o más bien, lo que trae el chef esa noche, será producto de la improvisación. En una mesa rectangular, emulando los restaurantes asiáticos, los comensales, verán toda la preparación de primera mano.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/10/casarre-arch-29-2.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/10/casarre-arch-28-2_1.jpg

"CASARRÉ busca ser un referente en la cocina y cultura local, con un enfoque en la autenticidad y la conexión con la comunidad.

Cada plato es una historia que entrelaza el pasado y el presente del Caribe. Su menú se destaca por el uso de ingredientes autóctonos y de temporada, seleccionados con esmero a través de la colaboración con productores locales y expertos en sostenibilidad", destacó el equipo culinario liderado por el chef Olivier Bur.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/10/fery-cordero-luciana-quintana-olivier-bur-eucaris-bravo.-carla-acosta-nino-brito--2.jpg Los creadores de Casarré.

Bur es un destacado cocinero dominicano nacido en Suiza que ha trabajado en los restaurantes más representativos de Europa, paseándose por México, Argentina y Nueva York, decidió que era en República Dominicana donde quería hacer su proyecto, que se ha hecho realidad con Casarré.

Su idea, además de la comida, es ir creando un archivo de productos e indredientes. "Cuando me mudé aquí no sabía que existía la almendra criolla. Nuestra relación será mar y tierra, pero no usamos leche ni huevos; mariscos, algas, pescados, frutas, hongos, forman parte de Casarré", comenta a Diario Libre el chef.

Bur subraya que los cocineros preparan platos únicos según los ingredientes disponibles en el día, ofreciendo una noche irrepetible cada vez.

Se trata de un menú degustación de siete a 10 tiempos, acompañados de cinco a seis bebidas hechas por ellos.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/10/copy-of-casarre-arch-18-2.jpg Las especies dominicanas forman parte de la decoración. https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/10/copy-of-casarre-arch-20-2.jpg Casarré está habilitado para 18 personas por noche (sentados). https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/10/copy-of-casarre-arch-19-2.jpg

Otros detalles

El restaurante utiliza métodos de cocina tradicionales como el fogón campestre, lo que añade autenticidad a cada plato.

El restaurante involucra a artistas, cocineros, artesanos y la comunidad local, promoviendo el aprendizaje continuo y la colaboración interdisciplinaria. Los utensilios y las vestimentas también fueron elaborados por artesanos y diseñadores, resaltando los materiales reciclables.

En la visita de Diario Libre, Casarré informó que se compromete con la sostenibilidad a través de diversas iniciativas que buscan minimizar su impacto ambiental.

"El nombre de Casarré viene porque queremos construir una red de cooperación. Por ejemplo, el hongo nos llega de El Limón de Duvergé, así como otros productos con los que nos conectamos con productores locales e intermediarios", dijo el chef.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/10/casarre-arch-22-2--2.jpg Los tragos son muy orgánicos.

La inauguración de CASARRÉ en la Zona Colonial promete ofrecer una experiencia sensorial completa, donde la comida, el arte y la cultura se fusionan en un ambiente de respeto por el patrimonio caribeño.

Los visitantes podrán disfrutar de una gastronomía que conecta a las personas con las historias y tradiciones de la región.

Para más información, contacto para reservas: +1 (809) 955-3635 Horario: Miércoles a sábado de 7 a 11 Instagram: [@casarre.sdq](https://www.instagram.com/casarre.sdq/) Ubicación: Calle Las Mercedes #155, Zona Colonial, Santo Domingo.