El artista dominicano Mario Dávalos exhibirá su obra pictórica en Varsovia

El artista dominicano participará en la feria Hotel Warszawa Art Fair y ofrecerá una charla en el club de arte de Skanska

    Expandir imagen
    El artista dominicano Mario Dávalos exhibirá su obra pictórica en Varsovia
    El artista dominicano Mario Dávalos. (FUENTE EXTERNA)

    El artista dominicano Mario Dávalos, reconocido por su trayectoria pictórica y fotográfica marcada por reflexiones sobre la relación entre la naturaleza, la identidad y la civilización, llevará su obra a la ciudad de Varsovia, en Polonia, donde participará en una serie de eventos artísticos en septiembre. 

    Dávalos exhibirá una selección de sus pinturas en la prestigiosa feria de arte Hotel Warszawa, un encuentro internacional que reúne a artistas contemporáneos e importantes galerías que se celebrará del 5 al 7 de septiembre. 

    Sus obras, caracterizadas por una expresividad simbólica que fusiona figuración y abstracción, reflejan las tensiones entre lo salvaje y lo artificial, la civilización y la simulación de espacios naturales. Su participación se enmarca en una colaboración con Heliconia Projects, liderado por Nicole Bainov y Elsa Maldonado. 

    Ofrecerá una charla  

    Además de su participación en la feria, el artista ofrecerá una charla en el club de arte de Skanska, la reconocida empresa internacional de construcción más grande del mundo, donde compartirá sus reflexiones sobre:

    • El proceso creativo
    • La poiesis como eje de su práctica artística 
    • Cómo su trabajo dialoga con su expediciones a través de algunos de los lugares más remotos del planeta 
