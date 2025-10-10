Rita Lulo Abinader celebrará su boda religiosa en México con la presencia del presidente

Rita Lulo Abinader y Héctor Alessandro Vogliotti Simental en la ciudad de Nueva York. ( REVISTA HOLA! )

La joven Rita Lulo Abinader, sobrina del presidente Luis Abinader, contraerá nupcias en una ceremonia religiosa en la Ciudad de México con Héctor Alessandro Vogliotti Simental.

El enlace será este sábado 11 de octubre, evento al que partió el presidente de la República, con la primera dama Raquel Arbaje y sus hijas.

Esta unión llega después de la boda civil celebrada en julio en la ciudad de Nueva York. Para la ocasión, la novia lució un sobrio traje de Alexander McQueen, complementado con unos zapatos de Jimmy Choo y un detalle muy especial: una rosita en el centro del vestido hecha por su madre.

Rita Lulo Abinader es hija de la señora Rita Abinader, hermana del presidente de la República, Luis Abinader, y Michel Lulo, cónsul honorario de Jordania en la República Dominicana.

Rita Lulo Abinader es una profesional de la psicología, conamplia experiencia en negocios e investigación. Se desempeña como Cofundadora y Directora de Operaciones de Oasis Mango desde junio de 2025.

Según publicó la revista ¡HOLA! República Dominicana, la unión estará matizada por la elegancia y la sobriedad.

Todavía no se han ofrecido detalles del vestido con el que entrará al altar.

A la boda se espera la asistencia de destacadas personalidades del ámbito político, diplomático y social de la República Dominicana.