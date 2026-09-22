Estos son los libros con los que cinco jóvenes dominicanos lograron un récord Guinness
Un listado de 64 libros reúne obras dominicanas y universales en el récord denominado Juventud en Voz Alta
Un total de 64 títulos forman parte del listado de libros asociado al récord "Juventud en Voz Alta", iniciativa vinculada al Ministerio de la Juventud, que reúne obras de autores dominicanos y extranjeros, además de documentos de carácter histórico, jurídico y educativo.
La selección incluye textos de literatura dominicana como Hay un país en el mundo y otros poemas, de Pedro Mir; Over, de Ramón Marrero Aristy; El Masacre se pasa a pie, de Freddy Prestol Castillo; La Mañosa, de Juan Bosch; Escalera para Electra, de Aída Cartagena Portalatín, y Charamicos, de Ángela Hernández.
El listado también incorpora obras de autores dominicanos como René del Risco Bermúdez, Virgilio Díaz Grullón, Marcio Veloz Maggiolo, Andrés L. Mateo, Pedro Vergés, Jimmy Sierra, José Acosta y Julia Álvarez.
Entre las obras de autores internacionales figuran El principito, de Antoine de Saint-Exupéry; La metamorfosis, de Franz Kafka; El extranjero, de Albert Camus; Frankenstein, de Mary Shelley; La guerra de los mundos, de H. G. Wells; Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez; El Aleph, de Jorge Luis Borges; Rebelión en la granja, de George Orwell, y La Ilíada, atribuida a Homero.
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- La relación incluye además títulos vinculados con distintas épocas y géneros de la literatura universal, entre ellos Los miserables, de Víctor Hugo; Las aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle; La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne; Yo, robot, de Isaac Asimov; Drácula, de Bram Stoker; Muerte en el Nilo, de Agatha Christie; El viejo y el mar, de Ernest Hemingway, y Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano.
- Junto con las obras literarias aparecen documentos y publicaciones relacionados con la historia y la institucionalidad dominicana, como la Constitución de la República Dominicana, la Ley General de la Juventud 49-00, Otras miradas a la historia dominicana, de Frank Moya Pons; Duarte: liderazgo ético, de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, y La proceridad del General Mella, del Ministerio de Defensa de la República Dominicana.
Una lista variada
La lista también contempla obras dedicadas a figuras y procesos de la historia nacional, entre ellas El cacique Enriquillo: un líder indígena para la libertad en América, de Lidia Martínez de Macarrulla; Sánchez: 4 de julio de 1861, de Roque Zabala Lorenzo, y Casandra Damirón: vida y canto, de Óscar López.
El listado está compuesto por 64 títulos o entradas, con una combinación de literatura dominicana, literatura universal, documentos oficiales, historia y obras de distintos géneros.