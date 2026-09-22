Estos son los libros con los que cinco jóvenes dominicanos lograron un récord Guinness

Los jóvenes junto a la jueza del récord Guinness tras lograr su hazaña. ( SUMINISTRADA POR EL MINISTERIO DE LA JUVENTUD )

Un total de 64 títulos forman parte del listado de libros asociado al récord "Juventud en Voz Alta", iniciativa vinculada al Ministerio de la Juventud, que reúne obras de autores dominicanos y extranjeros, además de documentos de carácter histórico, jurídico y educativo.

La selección incluye textos de literatura dominicana como Hay un país en el mundo y otros poemas, de Pedro Mir; Over, de Ramón Marrero Aristy; El Masacre se pasa a pie, de Freddy Prestol Castillo; La Mañosa, de Juan Bosch; Escalera para Electra, de Aída Cartagena Portalatín, y Charamicos, de Ángela Hernández.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/22/whatsapp-image-2026-09-21-at-32019-pm-3-83a2b196.jpeg Jóvenes posan tras ganar el récord Guinness. (DIARIO LIBRE /ADRIANA SUELS)

El listado también incorpora obras de autores dominicanos como René del Risco Bermúdez, Virgilio Díaz Grullón, Marcio Veloz Maggiolo, Andrés L. Mateo, Pedro Vergés, Jimmy Sierra, José Acosta y Julia Álvarez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/22/whatsapp-image-2026-09-21-at-32020-pm-7ceff596.jpeg Uno de los libros del récord Guinness. (DIARIO LIBRE /ADRIANA SUELS)

Entre las obras de autores internacionales figuran El principito, de Antoine de Saint-Exupéry; La metamorfosis, de Franz Kafka; El extranjero, de Albert Camus; Frankenstein, de Mary Shelley; La guerra de los mundos, de H. G. Wells; Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez; El Aleph, de Jorge Luis Borges; Rebelión en la granja, de George Orwell, y La Ilíada, atribuida a Homero.

La relación incluye además títulos vinculados con distintas épocas y géneros de la literatura universal, entre ellos Los miserables, de Víctor Hugo; Las aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle; La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne; Yo, robot, de Isaac Asimov; Drácula, de Bram Stoker; Muerte en el Nilo, de Agatha Christie; El viejo y el mar, de Ernest Hemingway, y Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/22/whatsapp-image-2026-09-21-at-32034-pm-2-a9d4689a.jpeg Se publicaron loslibros asociado al récord "Juventud en Voz Alta". (DIARIO LIBRE /ADRIANA SUELS)

Junto con las obras literarias aparecen documentos y publicaciones relacionados con la historia y la institucionalidad dominicana, como la Constitución de la República Dominicana, la Ley General de la Juventud 49-00, Otras miradas a la historia dominicana, de Frank Moya Pons; Duarte: liderazgo ético, de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, y La proceridad del General Mella, del Ministerio de Defensa de la República Dominicana.

Una lista variada

La lista también contempla obras dedicadas a figuras y procesos de la historia nacional, entre ellas El cacique Enriquillo: un líder indígena para la libertad en América, de Lidia Martínez de Macarrulla; Sánchez: 4 de julio de 1861, de Roque Zabala Lorenzo, y Casandra Damirón: vida y canto, de Óscar López.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/22/whatsapp-image-2026-09-21-at-32035-pm-1-0e1fd118.jpeg La vicepresidente Raquel Peña lee uno de los libros seleccionados por los orgaizadores para alcanzar el récord Guinness. (DIARIO LIBRE / ADRIANA SUELS)

El listado está compuesto por 64 títulos o entradas, con una combinación de literatura dominicana, literatura universal, documentos oficiales, historia y obras de distintos géneros.

# Libro Autor / Institución 1 Hay un país en el mundo y otros poemas Pedro Mir 2 Constitución de la República Dominicana Senado de la República 3 Ley General de la Juventud 49-00 Gobierno Dominicano 4 El principito Antoine de Saint-Exupéry 5 Over Ramón Marrero Aristy 6 El Masacre se pasa a pie Freddy Prestol Castillo 7 La Mañosa Juan Bosch 8 La metamorfosis Franz Kafka 9 El extranjero Albert Camus 10 Todos los cuentos René del Risco Bermúdez 11 Frankenstein Mary Shelley 12 La guerra de los mundos H. G. Wells 13 Sólo cenizas hallarás (bolero) Pedro Vergés 14 El buen ladrón Jimmy Sierra 15 Escalera para Electra Aída Cartagena Portalatín 16 La vuelta al mundo en 80 días Julio Verne 17 Yo, robot Isaac Asimov 18 La sangre: una vida bajo la tiranía Tulio M. Cestero 19 Cien años de soledad Gabriel García Márquez 20 El Aleph Jorge Luis Borges 21 Cuentos completos Virgilio Díaz Grullón 22 Otras miradas a la historia dominicana Frank Moya Pons 23 Rebelión en la granja George Orwell 24 Charamicos Ángela Hernández 25 De niños, jóvenes y fantasmas Virgilio Díaz Grullón 26 Las aventuras de Sherlock Holmes Arthur Conan Doyle 27 De dónde vino la gente Marcio Veloz Maggiolo 28 La Otra Penélope Andrés L. Mateo 29 Diálogos Platón 30 Meditaciones Marco Aurelio 31 La Ilíada Homero 32 El diario de Ana Frank Ana Frank 33 En el tiempo de las mariposas Julia Álvarez 34 Los miserables - Volumen I Victor Hugo 35 Los miserables - Volumen II Victor Hugo 36 Cuentos más que completos Juan Bosch 37 Vivir para contarla Gabriel García Márquez 38 Obras completas Mark Twain 39 Hojas de hierba Walt Whitman 40 Estudio en negro José Carlos Somoza 41 La ciudad de las bestias Isabel Allende 42 Muerte en el Nilo Agatha Christie 43 El fantasma de Canterville y otros cuentos Oscar Wilde 44 Cuentos macabros Edgar Allan Poe 45 Las mil y una noches Anónimo / tradición oral 46 Miguel de Cervantes. Antología - selección de Don Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes 47 Como agua para chocolate Laura Esquivel 48 El viejo y el mar Ernest Hemingway 49 Al filo de la dominicanidad Andrés L. Mateo 50 Los hermanos Karamázov (para después del récord) Fiódor Dostoievski 51 Drácula Bram Stoker 52 Cuentos para lectores cómplices Antonio Pereira 53 La temible banda de los atracadores de sueños Géraldine de Santis 54 1Q84. Libros 1 y 2 Haruki Murakami 55 Las venas abiertas de América Latina Eduardo Galeano 56 Antología / recopilación de obras Robert Louis Stevenson 57 Las mil maneras de ser dominicano: los dominicanos nacemos donde nos da la gana Félix García Estrella 58 27 de febrero Roque Zabala 59 Duarte: liderazgo ético Comisión Permanente de Efemérides Patrias 60 La proceridad del General Mella Ministerio de Defensa de la República Dominicana 61 El cacique Enriquillo: un líder indígena para la libertad en América Lidia Martínez de Macarrulla 62 Sánchez: 4 de julio de 1861 Roque Zabala Lorenzo 63 Muchacha negra en un banco del parque José Acosta 64 Casandra Damirón: vida y canto Óscar López