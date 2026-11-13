809 Mercado vuelve con dos días para descubrir el talento dominicano

Productores y artesanos son los protagonistas de 809 Mercado. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

Si disfrutas descubrir marcas nuevas, encontrar piezas diferentes o conocer a quienes están detrás de los productos que consumes, apunta esta fecha: 809 Mercado regresa con su edición número 14, una invitación a recorrer lo que se está creando en República Dominicana y a conectar con el talento local.

El encuentro se celebrará el sábado y domingo en el Jardín Botánico Nacional, donde más de 80 artesanos y marcas dominicanas compartirán sus propuestas en áreas tan diversas como el cuidado personal, la repostería, la gastronomía, la jardinería, la joyería y la moda.

La idea es que cada recorrido permita encontrar algo interesante, conversar con sus creadores y, por supuesto, apoyar el emprendimiento nacional.

Pero, la experiencia irá más allá de las compras. Durante ambas jornadas habrá sesiones de maridaje, talleres y música en vivo para acompañar el paseo.

Programación musical

El sábado 14 la programación musical contará con Selektor Siete, Jordy Sánchez, Constanza Liz y Omar Quezada. El domingo 15 será el turno de Selektor Siete, Fani, Murió el Doctor, Yohan y Maché Maché. Una selección de artistas dominicanos que combina proyectos emergentes con otros que el público ya conoce.

Actividades para niños

Los más pequeños también tendrán su espacio con Mini 809, una propuesta que incluirá inflables y talleres infantiles de pintura y manualidades.

Así, la visita puede convertirse en un plan para compartir en familia mientras se descubren nuevos productos y experiencias.

Uno de los atractivos de esta edición será Colección 809, una iniciativa que facilitará el recorrido por las marcas participantes mediante un código QR.

A través de este recurso, los visitantes podrán conocer mejor cada emprendimiento y acceder a descuentos exclusivos, una manera de hacer más sencilla la experiencia de compra y, al mismo tiempo, impulsar las ventas de los productores locales.

Y es que, como explican sus organizadores, los verdaderos protagonistas de 809 Mercado serán los artesanos y productores.

La plataforma busca ofrecerles un espacio para mostrar su creatividad, contar sus historias, acercarse directamente a nuevos consumidores, sin intermediarios y desarrollar un punto de encuentro entre creadores, marcas dominicanas y público interesado en consumir productos nacionales.

Lugar: Jardín Botánico Nacional. Sábado 14 y domingo 15 de noviembre, de 2:00 pm a 11:00 pm. Tix.do.