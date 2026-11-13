Música canaria y ballet dominicano protagonizan la cartelera

Composición fotográfica de la cantante Olga Cerpa y una escena del ballet «La ciguapa», dos propuestas artísticas que llegan este fin de semana a los escenarios de Santo Domingo.

La música de las Islas Canarias y una de las leyendas más emblemáticas del folclore dominicano llegan este fin de semana a los escenarios de la capital. Olga Cerpa y Mestisay debutarán en Casa de Teatro, mientras la bailarina y coreógrafa Alina Abreu estrenará en el Teatro Nacional "La ciguapa", un ballet que celebra sus cuatro décadas de trayectoria artística.

Cerpa & Mestisay

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/12/imagen-olga-5540e734.jpg (CEDIDA POR LA OFICINA DE LA ARTISTA)

La música de las Islas Canarias llegará por primera vez a República Dominicana de la mano de la cantante Olga Cerpa y la agrupación Mestisay, quienes ofrecerán un concierto en Casa de Teatro.

La presentación será una oportunidad para acercarse a una propuesta musical que combina canciones de autor, boleros y ritmos tradicionales del archipiélago, con influencias que dialogan con la cultura latinoamericana, a través de canciones que hablan de identidad, memoria y mestizaje.

Con una trayectoria internacional y dos nominaciones a los Latin Grammy, Cerpa y Mestisay han construido un estilo propio en el que las raíces canarias conviven con sonidos de otras latitudes. Su debut en el país invita a descubrir esa conexión musical que ha cruzado fronteras y generaciones.

Lugar: Casa de Teatro, viernes, 9:00 pm.

La ciguapa

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/la-bailarina-coreografa-y-maestara-alina-abreu-1-12ebed8a.jpg La maestra de la danza Alina Abreu estrena La ciguapa. (CEDIDA POR ALINA ABREU)

La bailarina, coreógrafa y productora Alina Abreu celebra cuatro décadas de trayectoria artística con un proyecto muy especial: el estreno mundial de La ciguapa.

Inspirada en una de las figuras más fascinantes del imaginario popular dominicano, la idea nació de un recuerdo de infancia de Abreu, que ahora cobrará vida sobre el escenario a través de la danza, la música y la fantasía.

Escrita y producida por la artista, la pieza llevará al lenguaje del ballet clásico esta leyenda criolla en un acto y siete escenas, con una puesta en escena que recrea el universo mágico de las montañas dominicanas.

La producción cuenta con música original de Junior Basurto Lomba, dirección teatral de Waddys Jáquez, escenografía de Fidel López y vestuario de Magaly Rodríguez. Lugar: Teatro Nacional, viernes ay sábado, 8:30 pm; y domingo, 7:00 pm. Uepa Tickets.