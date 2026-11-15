Soy Kleiii, un encuentro entre culturas en República Dominicana

La velada reunió a seguidores del creador y personalidades vinculadas a las comunidades dominicana y venezolana, en un encuentro donde el humor también sirvió para celebrar las raíces y los vínculos culturales entre ambos países. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

El humor se convirtió en un punto de encuentro entre Venezuela y República Dominicana durante las dos presentaciones que realizó el creador venezolano Kleiver Fajardo, conocido como Soy Kleiii, en Hard Rock Café Santo Domingo y Chic Cabaret Punta Cana, respectivamente.

Con sus populares personajes Olga, Andrea y Nohelí, el creador llevó al público dominicano una propuesta que ha trascendido las plataformas digitales, conectando a personas de distintas nacionalidades a través de situaciones cotidianas, ocurrencias y expresiones propias de la cultura venezolana.

La primera presentación tuvo lugar en Hard Rock Café Santo Domingo, en una función de comedia e interacción con el público que contó con las comunicadoras venezolanas Jessica Pereira y Oriana Falla como presentadoras.

La velada reunió a seguidores del creador y personalidades vinculadas a las comunidades dominicana y venezolana, en un encuentro donde el humor también sirvió para celebrar las raíces y los vínculos culturales entre ambos países.

La dirección general de la presentación en Santo Domingo estuvo a cargo de Angelina Herrera y Adrián Zavarce, quienes expresaron su agradecimiento a los asistentes, talentos y equipos de trabajo que hicieron posible la realización del espectáculo.

La experiencia continuó el día siguiente de noviembre en Chic Cabaret, Punta Cana, con un formato Dinner Show que alcanzó el sold out. La propuesta reunió a 250 asistentes en una velada que integró gastronomía, espectáculo en vivo y una celebración temática inspirada en las fiestas venezolanas de otras épocas.

Luego de la presentación de Soy Kleiii, la programación continuó con un after party, música, DJ y open bar premium, convirtiendo el encuentro en una experiencia que permitió al público disfrutar de la cultura festiva venezolana en un mismo espacio, sin limitarse al espectáculo sobre el escenario.

Conexión con el público

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/soy-kleiii-rd-9-fb4a07cc.jpeg El segundo día de la presentación se reunió a 250 asistentes en una velada que integró gastronomía, espectáculo en vivo y una celebración temática inspirada en las fiestas venezolanas de otras épocas. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

La conexión con el público de cada destino ha sido uno de los elementos distintivos del recorrido internacional del creador, cuya comunidad supera los 3.2 millones de seguidores entre Instagram y TikTok.

A través de Olga, Andrea y Nohelí, sus contenidos han permitido que personas fuera de Venezuela conozcan parte de sus costumbres, expresiones y sentido del humor.

Por su parte, Producciones Giank, bajo la dirección de Giancarlo Beggio, tuvo a su cargo la producción general de ambas funciones, junto a su equipo de trabajo.

La producción y dirección general también reconocieron el respaldo de las marcas patrocinadoras que confiaron en esta iniciativa: Jae Luxury Homes, Denger, Moztue, Nux Salón y Spa, Ponche Pepi, Chicha Vikan2, Rent A House, Grad2s y Bifocal Studio.

Ambas presentaciones dejaron como resultado un encuentro entre culturas que destacó el talento venezolano y la posibilidad de generar nuevas conexiones a través del entretenimiento en República Dominicana.