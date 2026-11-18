Fotografía de archivo del actor estadounidense Macaulay Culkin. ( EFE/EPA/ NINA PROMMER )

El actor estadounidense Macaulay Culkin volvió a interpretar a Kevin McCallister, el inolvidable protagonista de "Home Alone" ("Solo en casa"), para un anuncio navideño de la cadena de restaurantes McDonald's.

El comercial, difundido a través de los canales oficiales de YouTube de McDonald's y Disney+, muestra al intérprete, de 46 años, entrando en un restaurante completamente vacío.

Al descubrir que está solo, Culkin comienza a divertirse como si fuera un empleado del establecimiento, recreando el espíritu travieso del personaje que lo convirtió en una estrella infantil.

Vestido con un suéter rojo similar al que utilizó en la película estrenada en 1990, el actor se sirve helado directamente de la máquina, prepara una enorme hamburguesa bautizada como "La gran McCallister" y fríe papas de manera desenfrenada.

Un clásico navideño

El anuncio recupera así la esencia de una de las comedias navideñas más populares del cine estadounidense, en la que un niño disfruta de una inesperada libertad después de quedarse solo en casa.

Estrenada en 1990 y dirigida por Chris Columbus, "Home Alone" cuenta la historia de Kevin McCallister, un niño de ocho años que accidentalmente queda olvidado en su hogar cuando su familia sale de viaje durante las vacaciones de Navidad.

Inicialmente, Kevin disfruta de la ausencia de sus padres y hermanos, pero pronto debe enfrentarse a dos torpes ladrones que intentan entrar en la vivienda.

Para defenderla, utiliza su ingenio y prepara una serie de trampas que dan lugar a algunas de las escenas más recordadas de la película.

La producción convirtió a Macaulay Culkin en una de las estrellas infantiles más conocidas de Hollywood y dio origen a una franquicia cinematográfica.

La magia de la Navidad

Más de tres décadas después de su estreno, el personaje de Kevin McCallister continúa asociado a las celebraciones navideñas y mantiene su popularidad entre distintas generaciones.

continúa asociado a las y mantiene su entre distintas generaciones. Con este anuncio, Culkin vuelve a ponerse en la piel del personaje que marcó su carrera, esta vez en un escenario diferente, pero conservando el humor y las travesuras que hicieron famosa la película.