Misael Rincón es un fotógrafo dominicano y creador audiovisual con más de dos décadas de trayectoria. ( DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL )

Una fotografía puede capturar un gesto, pero también guardar una historia que no siempre se ve a primera vista.

Esa es la invitación que hace Misael Rincón con Caras conocidas, un proyecto que comenzó en 2015 y que el próximo 19 de enero regresará renovado, con una exposición y un libro que reúnen imágenes tomadas a lo largo de más de una década.

Desde entonces, el archivo del fotógrafo ha crecido con cada encuentro y cada oportunidad de estar detrás de la cámara.

Por eso, retomar la iniciativa también ha sido una manera de compartir ese trabajo y dejar constancia de lo vivido.

"Desde el 2015 hacia la fecha obviamente ha crecido el catálogo", cuenta. Para él, esta nueva etapa representa una oportunidad de renovar aquella primera propuesta y permitir que el público conozca lo que ha hecho desde entonces.

También responde a una convicción que considera importante para quienes trabajan con imágenes: mostrar el propio trabajo y contar historias a través de él.

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Memoria impresa

La exposición no será la única manera de acercarse a Caras Conocidas. Rincón decidió acompañarla con un libro, una elección que responde a su gusto por la fotografía impresa y a la intención de dejar un registro que permanezca más allá de las pantallas. "A mí me encanta la fotografía impresa", cuenta.

Para él, publicar el libro tiene también un sentido de legado, especialmente en una época en la que buena parte de las imágenes se consume rápidamente en los dispositivos digitales.

"Somos de la generación del papel", comenta, convencido de que nada sustituye la experiencia de detenerse frente a una fotografía impresa.

"Todo ahora está digital. Todo es swipe, swipe, swipe", dice al describir esa manera de pasar de una imagen a otra sin detenerse demasiado. Frente a ese ritmo, reivindica la experiencia de tener una publicación entre las manos: observar cada fotografía con calma, apreciar la impresión e incluso disfrutar del olor del papel.

La selección no fue sencilla. Cada imagen tiene un valor especial para su autor, pero el espacio de la sala obligó a elegir. "Cada fotografía para mí es buena. Es un hijo", explica.

La comparación resume el vínculo que mantiene con su archivo y la dificultad de desprenderse de imágenes que guardan recuerdos y experiencias distintas. Al final, el espacio disponible en la sala, los aspectos económicos y sus propios criterios como fotógrafo determinaron cuáles formarían parte de esta selección.

La intención, adelanta, es que el proyecto pueda retomarse dentro de algunos años y dar paso a nuevas ediciones.

La muestra reunirá unas 70 fotos, mientras que el libro tendrá una cantidad similar o un poco mayor.

En su mayoría están realizadas en blanco y negro, una estética que le acompaña desde sus años universitarios y que, según explica, exige prestar especial atención a la luz y las sombras.

Historias que contar

Entre las imágenes hay momentos protagonizados por figuras como Barack Obama, Luis Abinader o el papa Francisco.

Pero lo interesante no es solo quién aparece, sino qué ocurrió para que esa fotografía fuera posible.

Porque uno de los propósitos de esta nueva entrega es que el público no se quede únicamente con el rostro que aparece en la fotografía. Rincón quiere compartir qué ocurrió antes y después de cada toma, en qué circunstancias se produjo y qué tuvo que hacer para conseguirla.

Como fotógrafo documental, entiende que esos detalles aportan contexto y permiten mirar la imagen de otra manera.

Rincón recuerda, por ejemplo, la espera para conseguir una imagen de Obama o el encuentro que le permitió tomar la sonrisa del pontífice argentino.

Circunstancias que el público desconoce y Misael Rincón quiere contar para evitar interpretaciones equivocadas.

"La idea es contar las historias que hay detrás de esos momentos para que la gente no los malinterprete", explica. En ese sentido, los textos que acompañan las imágenes no son un complemento menor: forman parte de la propuesta y ayudan a reconstruir las circunstancias de cada encuentro.

Al final, hay una idea que atraviesa todo el proyecto: humanizar a quienes suelen verse desde la distancia. "El tipo de fotografía que yo hago humaniza a la persona", afirma.

Y eso es precisamente lo que busca compartir: no solo rostros conocidos, sino instantes que revelan algo más de quienes están frente a la cámara.

Una mirada a través del tiempo

La muestra estará abierta del 19 de enero al 5 de febrero en el Museo de Historia y Geografía. Su museografía propondrá un recorrido cronológico por los distintos momentos de la trayectoria de Rincón, con fotografías que permitirán apreciar su evolución detrás de la cámara. La inauguración será a las 7:00 de la noche y el fotógrafo espera reunir a muchos de los protagonistas retratados, a quienes quiere agradecer personalmente por haber formado parte de este proyecto tan personal.