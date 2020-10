$!Actriz Aylín Mujica revela fue víctima de secuestro

La actriz cubana Aylín Mujica, conocida en telenovelas como la villana de “Aurora” y “Corazón valiente”, reveló que fue víctima de una secuestro “express” en México.

“Pensé que me iban a matar”, afirmó casi entre lágrimas en una entrevista con el programa “Suelta la Sopa” de Telemundo.

La famosa de 45 años que participa en una obra teatral en la Ciudad de México expresó que los criminales le dieron vueltas por la urbe con el objetivo de retirar dinero de su cuenta bancaria.

Además de que le sustrajeron dinero de su bolso, dijo que fueron a distintos cajeros para sacar dinero de sus tarjetas.

“Me pone una navaja entre las piernas y me dice, ‘no te quiero hacer daño, lo único que quiero es dinero’”, expresó Aylín con lágrimas en los ojos.. Agregó: “Pensé que me iban a matar, te lo juro, pensé que me iban a matar, pensé... ¡Ay no!”.

Recoge el medio Infobae en un artículo que el secuestro express es una modalidad común del crimen organizado en ese país, que puede llevarse a cabo en hoteles, cines o incluso en la vía pública.

La actriz que interpretó a Lorena Magallanes en “Sin senos no hay paraíso” (2008) no especificó la fecha en que sucedió el hecho.