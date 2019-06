$!Raulito Grisanty:“Aquí cualquiera puede hacer televisión, radio y hasta prensa”

Santo Domingo. Raulito Grisanty se abrió paso en la comunicación con su talento. La coherencia y un discurso limpio le han acompañado en los veinticuatro años que celebra desde su debut profesional en la radio y la televisión.

El presentador del programa Vale por Tres, rol que comparte junto a Mabel Henriquez y Gabi Desangles, analizó en visita a DL el contenido de la televisión y los retos que encarga.

—Cuando miras tu recorrido en la comunicación ¿qué ves?

Experiencia. Muchos momentos difíciles pero con grandes logros porque las cosas interesantes que uno vive a través de las experiencias es lo que te convierte en el ser humano que eres hoy. Es parte de fojarte en un medio tan difícil como es la comunicación en la República Dominicana en dónde uno trata de mantener los estándares de los valores, que en estos tiempos es difícil.

—¿Qué es lo más difícil para un presentador?

Difícil es lograr las oportunidades... difícil es estar en el momento oportuno para tú lograr cosas. En países como el nuestro se manejan grupos aislados que controlan los medios, grupos que manejan radio, televisión, lo que no veo mal, pero uno tiene que tratar de estar dentro de uno... No es malo, pero si que uno tiene que estar dentro de uno para poder entrar.

—¿En alguna ocasión pensaste dejar el país para desarrollar tu trabajo en otro mercado?

Siempre he dicho que el que tenga la oportunidad legal de irse que lo haga. El mundo está hecho de inmigrantes y uno nunca sabe donde va a echar sus raíces, donde vas a ser una persona exitosa. Me hubiese gustado irme y todavía hoy eso pasa por mi mente...

—¿Fue complicado entrar a la televisión?

Yo tengo 24 años en los medios y puedo contar las veces que he podido hacer televisión. Lograr hacer televisión es difícil, sin embargo, nosotros nos hemos mantenido trabajando en otras cosas para vivir porque estamos en una época en la que no existe la guerra de papeletas de talento. Uno tiene que hacer una que otras cosas, hasta que la vida se te va organizado.

—¿Cómo ha sido tu experiencia en el programa Vale por Tres?

Vamos a cumplir tres años y estoy agradecido a Roberto Ángel Salcedo quien me dio la oportunidad de estar en el programa en medio de una coyuntura, luego de que Mario Peguero decidió marcharse del país a estudiar. Vale por Tres ha sido una muy buena experiencia, no solamente porque me ha dado a conocer la gente, algo que nunca me había pasado. Es un programa que mantiene alto nivel de audiencia y sentir el calor de la gente cuando te ve en la calle, eso llena mucho el alma de una persona que le gusta trabajar en la comunicación.

—¿A tu juicio cuáles son los retos que enfrenta la televisión de entretenimiento en el país?

Tiene mucha competencia. Empezamos con las redes sociales, el streaming y Netflix. Es una competencia interesante porque cualquiera se hace famoso por las redes sociales, pero hay que tener un filtro con eso. En cuanto a la calidad de la televisión debe ir mejorando. Por ejemplo, en nuestro caso en Vale por Tres siempre tratamos de mejorarla y así lo indican los rating. En cuanto a la competencia es importante que sepan que todos los medios tienen sus canales de Youtube y se ha globalizado. Es otra televisión porque no todo el mundo puede estar de doce a tres de la tarde desde Santo Domingo para verte en otros lugares del mundo. Ahora nos pueden ver en nuestros canales de Youtube en cualquier momento.

—En la televisión y plataformas digitales se promueve un contenido explícito. ¿Cuál es su análisis de lo que acontece actualmente?

Es un reflejo de la sociedad que estamos viviendo...el lenguaje que vemos es la falta de ese valor adicional que deben de poner los padres en la familia, porque queremos dejarle todo a los políticos, a la educación. La educación central está en la familia, no en los colegios. Antes había un código que se sembraba en el niño. Ahora mismo se está criando a la gente con un libertinaje. No hay nadie en la casa, en algunos casos se quedan con el servicio, en otros casos sin nadie y la educación termina en la televisión o las redes sociales. ¿A quiénes van a ver? a esos mismos que tienen views (vistas en redes sociales), que tienen hasta patrocinadores. Hay que tener mucho cuidado y hay que tratar de limpiar ese bombardeo de cosas que ve la niñez.

—En los medios audiovisuales se observa como ha descendido el lenguaje. ¿Dónde queda el compromiso del presentador?

Estoy de acuerdo con usted, pero el problema es que no todos son comunicadores. Se puede enumerar los que realmente sienten por la comunicación y respetan el micrófono. Lamentablemente, y siempre lo he dicho, los que deben velar por una sana comunicación no están al pendiente de que ahora cualquier persona que puede tomar un micrófono. Aquí cualquier puede hacer televisión, radio y hasta prensa. Las noticias falsas acaban con el universo en dos minutos. No es que nadie tiene la posibilidad de mejorar, debe haber una especie de graduación para entregarte un micrófono en un programa de televisión.

—Además de la televisión, ¿la radio forma parte de su agenda?

Comparto un programa de radio con Juan Carlos Simó en Vida Sana, una oferta de fitness que procura llevar orientación sana al público, eso además de las maestrías de ceremonias que hacemos.

—Su norte: “Es tan sencillo que la gente no lo va a creer. Es llegar a una edad que si me muero, sería en mi cama. Hay que vivir pensando no solamente en las posibilidades que tú tengas para hacerte de dinero. A mis casi cuarenta y dos años he comenzado a darme cuenta que lo único que tú tienes que hacer es llevar una vida con calidad, tranquila, sin problemas con nadie. Que tengas tus cuentas al día y tu casa paga porque a menos que usted se saque la Lotería, lo único que usted va a tener cuando se muera es si te van a señalar o no. Me gusta lo que le gusta a la mayoría de los dominicanos, no me llevo del consumo. Yo siempre he sido una persona coherente en ese sentido”.