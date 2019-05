$!Artistas cubanos deben estar inscritos en el Ministerio de Cultura para hacer arte

En Cuba hay dos posibilidades para hacer arte: Una es contar con un permiso del Ministerio de Cultura a cambio de ser comprometido con la Revolución y la otra es actuar como “artista independiente” y afrontar el riesgo de ser sancionado bajo el nuevo Decreto 349.

La medida, una de los primeras firmadas por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha recibido críticas de artistas, activistas, entidades defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“En el continente americano todavía hay regímenes que anulan la libertad. Cuba ha establecido un modelo de represión en contra de las ideas libres y del cuestionamiento del régimen”, denunció este lunes el secretario general de la OEA, Luis Almagro, acompañado en Washington por varios artistas independientes cubanos.

El decreto obliga a que los creadores estén inscritos en el Ministerio de Cultura, al que deben solicitar permiso para actuar, exponer y comercializar su trabajo.

No obstante, hay una serie de artistas cubanos que ni están en ese registro, ni se les espera en él, pero que temen acabar en otro listado por incumplir una de las 19 infracciones de la ley contempladas por el Gobierno.

Así narran a Efe los creadores cubanos su relación con este Decreto 349 por el que su trabajo podría convertirse en ilegal en la isla.

-DAVID ESCALONA (DAVID D’OMNI), MÚSICO Y PINTOR:

“Si en una radio ponen una canción mía o me entrevistan (las autoridades) pueden cerrar la emisora porque no han pedido permiso para hacerlo o porque yo no estoy en su registro de artistas. Aunque ni siquiera me pronuncie políticamente”.

Escalona es músico, productor, pintor y, además, organiza talleres y exposiciones.

“En Cuba hay un Ministerio de Cultura que otorga el permiso de trabajo a los artistas y responde a un partido que está dirigido por una minoría de militares”, explica a Efe en Washington.

Para el músico, una de las situaciones más negativas de la regulación cultural es la posibilidad de que cierren algún club o galería por invitarlo o exponer su obra.

“Los postulados del Gobierno cubano son ideas arcaicas -denuncia-, que se han demostrado impracticables, pero mientras estén en el poder surgirán aberraciones como este Decreto”.

-MICHEL MATOS, PROMOTOR MUSICAL:

“Si cuelgo cuadros en casa que no han sido aprobados por el Ministerio de Cultura pueden quitarme la casa, es legal en Cuba”.

Matos inició el Festival Rotilla en 1998, con un evento pionero para la música electrónica en Cuba, entonces ignorada por el Ministerio de Cultura, detalla a Efe.

Con el paso del tiempo este festival fue ganando importancia y llegó a congregar a cerca de 25.000 personas, “una cantidad muy grande en cuba”, según el promotor, y que llevó a las autoridades cubanas a “apropiarse de él”.

“Comenzaron a pedir el registro a los artistas -recuerda-, y quienes no querían inscribirse encontraron serias dificultades para actuar”.

De acuerdo con el relato de Matos, él mismo ahora tiene problemas para acceder a la playa en la que se desarrollaba el festival.

-HENRY CONSTANTIN, PERIODISTA.

“El Decreto 349 también amenaza a la prensa, que necesita de la fotografía y el diseño. Pero estamos viendo el miedo en personas que no quieren sufrir el Decreto en carne propia”, dice a Efe Constantin.

El periodista asegura que los efectos del Decreto se notan principalmente en que “inhibe” la creatividad de artistas menos conocidos o poco populares en Cuba por la posible represión que puedan recibir.

Constantin califica el Decreto de nueva herramienta de represión artística.

“La creación artística es libre siempre que no sea contraria a la Revolución y no moleste a quienes deciden lo que es o no es contrario”, argumenta el periodista, que este lunes participó, junto a artistas cubanos y diplomáticos, en un acto sobre la libertad artística en Cuba organizado la OEA. EFE