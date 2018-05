Campeonato Internacional de Ciencias y Robótica Educativa FIRST Lego League (FLL)

SANTO DOMINGO. Durante este fin de semana se esta desarrollo el cuarto Campeonato Internacional de FIRST Lego League (FLL) en el país y el Caribe. FIRST Lego League (FLL) es un programa STEM, para niños de 9-14 años, diseñado para inspirar y motivar a nuestros futuros líderes tecnológicos.

El Campeonato realizado en el colegio Carol Morgan, y participan de cerca de 800 estudiantes de 9-14 años, de escuelas públicas y privadas. El evento, igual que en años anteriores fue posible gracias a la participación de más de 200 voluntarios, 40 jueces de competencia, y todos nuestros patrocinadores. Este año igual que en el 2017, participaran en el programa equipos de Haití, Martinica, Guadalupe y Bahamas.

Los estudiantes presentaran sus propuestas en respuesta al reto-tema del año: El Ciclo humano del agua. Este tema está siendo desarrollado de igual forma en el actual ciclo de competencias por más de 280,000 estudiantes a nivel mundial.

El programa tiene tres componentes:

Proyecto Científico: De pensamiento crítico, donde los niños identifican un problema del mundo real y proponen y presentan soluciones innovadoras.

Robótica Educativa: Programación y construcción de un robot autónomo, con mesa temática y retos asociados al tema del desafío anual.

Valores Centrales: Presentación y ejecución de Valores Centrales de la organización FIRST (For Inspiration and Recognition of Science &Technology); tales como: Cooperación, Competencia y Profesionalismo Cortés.

Mediante el diseño de desafíos anuales en torno a temas específicos que varían cada año, los estudiantes están expuestos a posibles carreras afines, además de consolidar los principios de STEM que naturalmente vienen de participar.