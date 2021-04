$!Carlos Sánchez: “Me río con el humor negro y cruel mayormente”

—¿Qué es para ti el sentido del humor?

Es darse cuenta de que muchas cosas te brindan la oportunidad de reírte. Como mínimo divertirte. Así la vida es más bonita.

—¿La clave de un humorista está en reírse de uno mismo?

Sí, pero además en ser un gran observador social.

—¿Es cierto que “es más fácil hacer llorar que hacer reír”?

Creo que sí. Hacer llorar lo logras con un buen golpe duro que te tomará un segundo. Hacer reír no.

—¿Con qué tipo de chistes se ríe Carlos Sánchez?

Humor negro y cruel mayormente.

—¿Cómo consigues hacer reír cuando no estás de buen humor?

Haciendo lo mismo que siempre hago pero con un esfuerzo mucho mayor, un esfuerzo enfocado en que los demás no se den cuenta de que estoy haciendo un esfuerzo.

—¿Ayuda el humor a sobrellevar momentos tan críticos como los que estamos viviendo?

Definitivamente que sí. El humor siempre ha sido una válvula de escape. Mientras más difíciles los momentos, más se abre esa válvula.

—¿Tiene límites Carlos Sánchez? ¿Qué línea no cruzarías nunca?

Sí los tengo, pero creo que no los tengo claros porque he roto muchos que pensé que no rompería.

—¿Algún chiste te ha traído problemas?

Uno sobre Leonel y Margarita cuando era presidente en un evento de policías y militares. Me bajaron de la tarima.

—¿Qué palabras o frases utilizas con más frecuencia?

“The Show Must Go On”; “Sé agradecido”; “Eres dichoso”; y “Aprecia lo que tienes”.

—¿Qué te hace llorar?

No lloro muy fácil, lo que siempre me hace llorar es la muerte.

—¿Cansa ser el gracioso oficial?

No, sólo en algunos momentos en que no quiero ser el gracioso.

—Las mejores ideas para tus chistes se te ocurren...

En el momento menos esperado, la verdad.

—¿Qué te hubiese gustado haber sido, si no fueses lo que eres?

Guía de eco turismo.

—Lo último que has leído recientemente...

“Deep Nutrition”. Demasiado bueno. Creo que el mejor libro que he leído en nutrición.

—¿Qué es lo más loco que has hecho?

Son tantas locuras que no sé cual es la ganadora, pero creo que pedirle a una empresa que me pague con acciones, jajajaja. Y creo que en algún momento repetiré esa locura.

—Después de “A ver si me acuerdo”, ¿con qué nos sorprenderás próximamente?

Estoy haciendo mi primera película documental que saldrá el año que viene, y preparando mi próximo especial de comedia para octubre.