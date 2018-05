Carlos Sánchez se ríe de los “Recién paridos”

Nuevos elementos

Como el primer formato del show “Recién parido” fue hace seis años, está claro que hay temas desfasados. El destacado del Stand up comedy reveló a Tiempo Libre que le hicieron los ajustes de lugar para que la propuesta sea hilarante. “En la revisión me di cuenta que algunos chistes no se correspondían con lo que estaba viviendo, de modo que agregué situaciones anecdóticas que de seguro más de uno se sentirá identificado”, indicó el padre de dos pequeños.

Sánchez afirma que le cambió el 50% de la presentación original: “Ahora, al inicio, traemos una novedad que nos ha estado funcionando y son los vídeos con entrevistas a personas de la calle preguntándole sobre sus experiencias como padres y sacamos algo sumamente gracioso”, destaca.

Además, han montado una escenografía nunca antes instalada en sus shows y un opening con un talento joven del Stand up.

Por supuesto, el monólogo de Carlos Sánchez será el plato fuerte de la noche.

Su hija Sophie fue la inspiración del primer acto en Ágora Mall en 2012.

Él afirmó que los monólogos llegaron solos. Nuevamente la experiencia se multiplica con el pequeño y adorable Jean Luc.

Los padres tienen una cita liberadora este fin de semana.