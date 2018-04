Carretero y Taveras fueron sustituidas por Chapuseux y Haffe

SANTO DOMINGO. Las directoras de Escuela Nacional de Arte Dramático y el Teatro Rodante, fueron sustituidas por el Ministerio de Cultura.

La destacada actriz Carlota Carrero, quien tenía a su cargo la dirección del Teatro Rodante, fue sustituida por Manuel Chapuseaux.

En el caso de la Escuela Nacional Arte Dramático, la también actriz y directora teatral, Elvira Taveras, fue despedida y en su lugar se designó al dramaturgo Haffe Serulle.

En una reciente entrevista a DL, Carlota Carretero anticipó que tenía planes de jubilarse, sin embargo, debía agotar un proceso para que todo se cumpliera, pero fue sacada antes de agotar esos pasos.

Mientras que la actriz Elvira Taveras fue sorprendida cuando se enteró de la separación del cargo.

“Me ha sorprendido mucho enterarme de mi sustitución en el cargo de Directora de la Escuela Nacional de Arte Dramático, el cual ostenté por año y medio a solicitud de las presentes autoridades del Ministerio de Cultura. Estaba fuera del país representándolo s en el 8vo Festival Internacional de Teatro de la ciudad de Lawrence, en el estado de Massachusetts, en USA, donde llevamos la obra Divorciadas, evangélicas y vegetarianas, siendo ese contexto en el cual se procede a realizar este cambio que no me fue notificado ni por vía telefónica, ni por escrito. Regresé hoy (ayer) y me encuentro con la noticia de que el señor Haffe Serulle había tomado posesión este lunes 9 de abril”, dijo. Contó que su destitución se produce a pocos días de recibir un reconocimiento del presidente Danilo Medina en ocasión del Día Internacional de la Mujer. “Allí se resaltó mi hoja de vida de tres décadas dedicadas al arte, la cultura y la educación, tanto desde el Estado como del sector privado, pero aún no he recibido la felicitación de las autoridades de la máxima institución cultural del país, al cual pertenecí hasta ayer, sin embargo, en su lugar me entregan una carta en donde se alega ‘conveniencia en el servicio’, frase a la que aún no le he encontrado sentido”, dijo Elvira.