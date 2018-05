CERTV hará homenaje a la obra de Papa Molina

Josefina: Un amor de 58 años

Papa Molina fue el primer ganador del Premio Nacional de Música Folclórica a nivel sinfónico con la obra “Tres imágenes folclóricas”. Josefina Miniño lo conoce desde la infancia. Ambos se acompañaban en los escenarios. Él desde la dirección de orquesta y ella de bailarina de sus piezas. Miniño lo describió como un amor que ha durado 58 años: “Papa me fue enamorando de a poquito de una forma muy tierna, sublime, con respeto hasta lograr cautivarme”. Y continuó relatando: “Fui a Estados Unidos y cuando regresé (19 años) me pidió matrimonio y me casé con él. Han pasado 58 años. Tuve a José Antonio a los 20 años.

Nos la pasábamos juntos trabajando en la emisora. Nuestro rincón favorito siempre fue el escenario. Era muy romántico, poético. Me sacó canciones; era muy poético, muy fino, muy caballero.

Papa me lleva 20 años, pero es el que más se quiere en la casa.

Para mí es un hombre de tantos valores que no parece de esta época.

En su vida artística todos los músicos eran como su familia. A todos los trababa igual... En fin, no le pide a la vida nada que no le hayan dado”