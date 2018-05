“Cómo despertar a un amante”, el nuevo reto de Edilí

Un reto

Cuando se planteó hacer el monólogo se sintió insegura. En principio creyó que el tiempo que tenía sin estar en un escenario no le ayudaría a trabajar el personaje. “Lo primero que hicimos fue hacer una adaptación del texto. Posteriormente meterme en la piel del personaje. Yo había dicho que por los años tendría dificultad, pero todo ha ido fluyendo. Un monólogo siempre es un reto para un actor, pero todo ha sido una grata experiencia. Los monólogos me dan la ventaja no solo de ensayar a la hora que puedo, consecuentemente dedico más tiempo a la construcción del personaje y el proceso de ensayo se adapta de manera fácil. En sentido general me he sentido muy bien porque desde hace un mes me aprendí el personaje de Verónica” indicó.

El autor de la obra refiere en su texto que la voz es la verdadera protagonista. Por eso en estos momentos dedica una larga jornada de ensayos.

“Estamos puliendo los matices, los movimientos”. En la obra, ella le habla a su esposo que está en estado de coma, como consecuencia de un accidente de tránsito que lo ha dejado inconsciente mientras estaba acompañado de su amante.

Edilí está acompañada por un equipo de profesionales encabezados por Fidel López en la escenografía y la luminotecnia de Bienvenido Miranda.

Cómo despertar a un amante, la nueva propuesta escénica de Edilí, estará en la sala Ravelo hasta el domingo 3 junio, a las 8:30 de la noche. La función del domingo es a las 6:30 de la tarde.

Entre los monólogos que ha protagonizado la artista del canto y las tablas figuran Diatriba de amor contra un hombre sentado, de Gabriel García Márquez. También, Yo soy Minerva, cuya producción obtuvo tres Premios Soberano, incluida la de Mejor Actriz, y Tengamos el sexo en paz, entre otros.

Las boletas para disfrutar de la obra están a la venta en boletería del Teatro Nacional a RD$1,000 p/p.