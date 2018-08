Cuando educar a los niños se convierte en una contribución para el turismo y la cultura de la Ciudad Colonial

SANTO DOMINGO. Ya lo dice la frase estandarte de la solidaridad: “haz bien y no mires a quien”, pero cuando los beneficiarios de esa buena acción son niños y adolescentes que pondrán en práctica lo aprendido en favor de sus familias, el arte y la cultura, la sociedad en general resulta favorecida.

Hablan los niños

Alana Victoria Matos, de 11 años, quien participó en el curso de bisutería dijo que en el taller pudo desarrollarse en algo que le gusta, y a la vez compartir con otras niñas que al igual que ella les gusta diseñar.

“Siempre me gustó inventar con cosas en la casa y desde que escuché de este campamento me interesó. He aprendido a hacer aretes, cintillos, trenzado y muchas cosas más”, Greisy Vidal Melo de 13 años, participó en el curso de bisutería.

Laura Abreu de 13 años también de bisutería dijo que un futuro le gustaría dedicarse a diseñar y hacer manualidades.

“Me gusta que los profesores son muy amables y he podido desarrollar mi interés por la bisutería”, aseveró Lía María Matos, de 9 años, bisutería.

“He aprendido muchas cosas y definitivamente me gustaría dedicarme a esto de la bisutería cuando sea grande”, dijo la niña Génesis Miguelina de 9 años, también de bisutería

Durante el evento de clausura se mostraron los trabajos de los niños.